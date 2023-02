Hokejoví kamarádi mu nikdy neříkali Pepíku. Rychle se ujala přezdívka, kterou vymyslel někdejší výborný útočník Václav Mařík. Slamák. Proč právě Slamák? Široký kloubouk za tím nehledejte. Ani náhodou. "Těm, kteří pocházeli z vesnice, se říkalo, že jim kouká sláma z bot," vysvětluje postavou nevelký bývalý hokejový obránce. "Já přijel z vojny a hned ten večer mi volal trenér. Zítra jedeme trénovat do Tábora, v Budějovicích se totiž dělala nová plocha, v osm hodin čekej mezi Nemanicemi a Borkem. Já mámino kolo hodil do kukuřice a čekal jsem na autobus. Měl jsem na sobě, co jsem nosil před vojnou, bundu, kterou jsem měl ještě v učení, kalhoty s puky…" Zástupci mladší generace asi vůbec nevědí, o čem je řeč. Puk není jako puk. Ten hokejový není jako ten na kalhotách. Puky na kalhotách přišly na svět dokonce už v 19. století, kdy česká oděvní společnost posílala kalhoty do USA. Jenže kalhoty byly v balíku tak natěsno naskládané a celá dodávka trvala tak dlouho, že se během cesty na nohavicích vytvořily puky. Přeleženiny. Rovné záhyby. Americký obchodník však takto dodané kalhoty nenechal vyžehlit a prodával je ve stejném stavu, v jakém mu přišly. A tak puky začaly dobývat svět. A s nimi dobýval svět hokeje také Josef Novák: "Ligouši tehdy přijeli vyladění, kožené bundičky, džíny. Když jsem vlezl do autobusu, tak Venca Mařík zahlásil: Ááá Slamák nastoupil. A už mi to zůstalo."