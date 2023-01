V létě mu bude 40 let. Poprvé brusle obul na stadionu u Vajgaru. Poprvé v Č. Budějovicích hrál v žákovském věku. "Já se jezdil dívat do Budějovic na extraligu," vzpomíná. "Byl tu starý zimák, mě bylo deset, možná dvanáct." Tehdy v týmu s velkým M na prsou zářili Suchánek, Rob, Horák…"Mně se líbila lajna Filip Turek - Bartoš - Král."

Na mezinárodní scéně si ze všeho nejvíc váží titulu mistra světa z roku 2010. "Bylo to nejvíc, co jsem dosáhl," přikyvuje. "Tehdy to nebyl jednoduchý turnaj, ve skupině jsme prohrávali, podlehli jsme Norsku, s Lotyšskem jsme měli nůž na krku, pak jsme porazili Kanadu a byl z toho zlatý konec," připomíná průběh turnaj, kde byl šéfem kabiny Jaromír Jágr. Právě JJ je hráčem, vedle kterého stál Novotný na ledě v sestavě, a který má punc největší hvězdy. "Stoprocentně to tak je," potvrdil.

V extralize za Motor celkově moc zápasů neodehrál. Nejvíc vzpomíná na loňský bronz a také na dva juniorské tituly. "V mládí jsem toho v Motoru odehrál hrozně málo," nepřímo připomíná své velké hokejové štace: V roce 2001 byl jako 22. celkově draftovaný týmem Buffalo Sabres a jak šly roky, přibývaly i týmy, ve kterých působil: HC Slezan Opava,

KLH Vajgar Jindřichův Hradec, Rochester Americans, Buffalo Sabres, Washington Capitals, Columbus Blue Jackets, Atlant Mytišči, Barys Astana, HC Lev Praha, Lokomotiv Jaroslavl, Traktor Čeljabinsk, HC Lada Togliatti, HC Škoda Plzeň, HC Ambrì-Piotta a Motor České Budějovice! "Kluky z dorostu potkávám tady na zimáku, všichni máme děti, ty jsou stejně staré, s některými jsme se dokonce setkali v Samsonu, Tupý, Chaloupka a další," připomněl krajskou soutěž.

Nejcennější Novotného vlastností, pro kterou ho chtěl mít v týmu každý trenér, je hokejové myšlení. Rychlost nápadu. Čtení hry a volba správného řešení i těch nejsložitějších situací. A samozřejmě vhazování. "V dnešním hokeji to je hodně důležitá věc," vypráví s dívá se směrem k místu, kam při buly dopadají puky. "V oslabení můžete získat půl minuty, totéž platí o přesilovce, ale musí vám pomáhat křídla. Je to o součinností víc hráčů."

Blíží se okamžik, kdy Jiří Novotný zase naskočí do extraligového kolotoče? "Nechal bych to bez komentáře," poslal Jiří Novotný dobrou zprávu mezi fanoušky Motoru. Naděje, že naskočí do zápasu tak není vůbec malá. A Motor hráče přesně jeho typu moc potřebuje.