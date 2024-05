Zájem o hokej mezi mládeží klesá, a to i v tradičních hokejových městech. Aleš Kotalík, olympijský medailista, vzpomíná na své začátky a úspěchy. Prožil úžasnou kariéru. V NHL zářil, v Turíně pomohl týmu České republiky na stupně vítězů. A pomáhá BAZALCE. Podívejte se na video, chystá se tradiční turnaj.

15. června se odehraje v Beach Service Aréně v Českých Budějovicích už 13. ročník turnaje Centra BAZALKA. Centrum podporuje i Aleš Kotalík | Video: Deník/ Kamil Jáša

Aleš Kotalík patří do líhně talentů hokeje u Vajgaru. Začíná mistrovství světa v Praze, připomínáme si 30 let od jediné sezony Vajgaru Jindřichův Hradec v extralize. Kotalík má doma bronz z OH v Turíně. Velká hvězda jihočeského hokeje sleduje Motor, věnuje se charitě. Takto Kotalík vzpomínal na svůj první trénink: "Je to už hodně dávno, ale pamatuji si to. V té době chodilo na přípravky a nábory mnohem více dětí než dnes. Takže si ten nábor určitě pamatuji. Když jsme tam přišli, bylo nás tam hodně a snažili jsme se ukázat, že umíme víc než ostatní. Ale možnost hrát za Vajgar byla pro nás tehdy nesmírně důležitá," vzpomíná na první krůčky na ledě na zimním stadionu u Vajgaru.

První kroky, první tréninky, jsou v životě hokejisty velmi důležité, aby si vypěstoval vztah ke sportu. "My jsme měli hokej v rodině jako takový. Táta byl dlouholetý hokejový činovník a v době mého náboru trénoval mládežnické týmy ve Vajgaru Jindřichův Hradec. Takže ještě předtím, než jsem vůbec začal hrát v nějaké kategorii, jsem samozřejmě chodil s tátou na zimák. Brouzdal jsem se u mantinelu a tak nějak jsem začal sportu fandit. A brácha, který byl o dva roky starší, také hrál hokej, takže jsme byli od začátku vlastně hokejová rodina."

Aleš Kotalík přinesl do hokejové rodiny medaili z olympijských her v Turíně. Pomohl českému týmu k zisku bronzové medaile. Vnímá, že současný zájem dětí o hokej není tak velký, jak býval dříve. Platí to v Jindřichově Hradci, Českých Budějovicích, ale i v dalších městech. "Něco se tady prostě změnilo, protože všechny ty důvody, které čtu od hokejových odborníků, se točí kolem toho samého - že děti nechtějí hrát, že je spousta jiných věcí, že nemají takový přístup k hokeji, nebo že prostě nevychováváme tolik talentovaných hráčů nebo hráčů na vysoké úrovni. Proč tomu tak je? Je to velmi složité." V okresním městě bychom našli hned několik známých jmen. Bratři Michálkové, Jan Marek, další hráči jako třeba Jiří Novotný, všichni pocházejí z jindřichohradecké líhně talentů. Jak je možné, že se tam hokeji tolik dařilo? Kotalík nabízí svůj pohled: "Klub Vajgar tehdy fungoval dobře. Vedení měli v rukou rodiče, kteří tomu rozuměli. Hokej nás nesmírně bavil a sešla se tam generace, která několik let po sobě produkovala skupinu hráčů, kteří se pak prosadili ve velkém hokeji."Právě Aleš Kotalík se z města u rybníku Vajgar dostal až za "velkou louži". Probojoval se do kanadsko-americké NHL, kterou hrál velmi úspěšně.

Podívejte se na video, Aleš Kotalík pomáhá Centru BAZALKA.