České Budějovice – Play off první hokejové ligy je za dveřmi a zraněními poznamenaná obrana Motoru potřebovala vyztužit. A to se povedlo. ČEZ Motor České Budějovice totiž ulovil obránce, který na jihu Čech už loni krátce vypomáhal. Slovenský obr Lukáš Bohunický se vrací ze Skotska a bude hrát opět s =M= na prsou. Fyzicky skvěle vybavený obránce podepsal smlouvu prozatím do konce sezony.

Lukáš Bohunický | Foto: Deník/ Tomáš Kučera

Bohunický se v Českých Budějovicích objevil už v roce 2013, kdy byl v Motoru na měsíční výpomoc z Mladé Boleslavi. Tam se ale posléze vrátil a pomohl středočeskému celku k postupu do extraligy. Po sezoně se však s Boleslaví nedomluvil a nakonec odešel do Edinburghu.



„Jednání s Mladou Boleslaví se po sezoně opravdu hodně protáhla, a pak už i tady v Českých Budějovicích byl kádr uzavřený, proto jsem nakonec odešel do britské EIHL," vysvětluje hráč situaci po loňském ročníku.



A jaké to bylo v hlavním městě Skotska? „Hokej tam není vůbec špatný, celky tam mají hodně hráčů hlavně ze zámoří, bohužel ten můj tým byl takový spíš poloamatérský. Chyběly tam ambice i finance, proto jsem rád, že se vracím blíž k domovu. Ale naučil jsem se tam aspoň jezdit vlevo," dodává s úsměvem bývalý mládežnický reprezentant Slovenska.



Posilu do obrany samozřejmě vítají trenéři i generální manažer Stanislav Bednařík: „Je to důrazný obránce, odolný typ, který se hodí do play off, jsme moc rádi, že se nám ho podařilo získat. Vidíme v něm také perspektivu i pro příští sezonu, i o tom už jsme se bavili."



Roli v návratu sedmadvacetiletého obránce hrálo samozřejmě i jeho loňské působení v Motoru. „Určitě jsem moc rád, že se vracím do známého prostředí. Ten měsíc v loňské sezoně byl vynikající, nic mi tu nechybělo. Město je tu nádherné, zimák parádní, fanouškové geniální, už se prostě moc těším do kabiny," vyprávěl evidentně spokojený bek, který má na kontě třeba i 250 zápasů ve slovenské extralize a také jeden mistrovský titul. „Dost mile mě překvapilo, když jsem se podíval na letošní výsledky Motoru. Doufám, že i já pomůžu k co nejlepším výkonům. Ideální by samozřejmě bylo, kdybych zažil to samé, co na konci loňské sezony, ale postoupit z baráže je možná ještě těžší, než vyhrát titul," dodal hráč, který už v kariéře zažil obě tyto varianty.



K týmu se obránce Bohunický připojí v neděli. Pokud se podaří vyřídit všechny formality, mohl by zasáhnout už do pondělního duelu v Prostějově.