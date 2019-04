Obrovskou šanci nevyužil v první třetině ke skórování pardubický Ondřej Matys. "Zase to nebylo tak jednoznačné," odpovídal Matys po utkání. "Přede mnou byl brankář, já mu udělal kličku, pak jsem blbě zvednul puk," popisoval situaci, kterou nakonec rozhodoval videorozhodčí.

"Z mého pohledu to byl gól, ale rozhodčí to nepotvrdil, tak nebyl, brankář dobře zakročil, ale já měl kličku udělat rychleji, pak jsem mu trefil přímo lapačku," popisoval pardubický mladík. Nejmladším mužem pardubické sestavy (r. n. 2002) byl Michal Hrádek. "Jsem rád, že dostávám šanci, kdybychom využili příležitosti, mohlo to dopadnout jinak, ale já jsem rád, že sbírám zkušenosti, je to jiný hokej než v juniorské soutěži," dodal Hrádek.