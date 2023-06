Přichází z Liberce s vizitkou střelce, který by měl zvýšit produktivitu hokejistů Banes Motoru. Útočník Jan Ordoš (27 let) by měl být výraznou posilou ofenzivy českobudějovického týmu.

Jak došlo k vašemu příchodu do Českých Budějovic?

V Liberci mi končila smlouva a v lednu jsem začal řešit, co bude v další sezoně. Nejlépe mi z toho vyšla nabídka Budějovic, se kterou se ozval manažer Jirka Novotný.

V dresu Bílých Tygrů už jste pokračovat nechtěl?

Už jsem tam byl docela dlouho a cítil jsem, že by to asi chtělo změnu. Když je člověk delší dobu na jednom místě, tak se nemůže moc posouvat. Budějovice beru jako velkou šanci a možnost dalšího posunu v kariéře.

Čím vás Jiří Novotný se svou nabídkou nejvíce oslovil?

Budějovice se mi líbí jako město a je tady krásná aréna. Řešil jsem i tuhle stránku. Motor mi z toho všeho vycházel nejlépe.

Kromě jedné sezony ve Švédsku jste hrál pořád jenom v Liberci. Zahraniční angažmá vás nelákalo?

Situace v zahraničí je teď pro české hokejisty složitější a žádná nabídka odtud nepřišla, tak jsem si vybral Budějovice.

Loni obsadil Motor v extralize nelichotivou třináctou příčku. Vnímal jste, jaký se na jihu Čech skládá po nepovedené sezoně tým?

Vnímal jsem to. Vím, že tady chyběla střední generace a s Jirkou Novotným jsme se pobavili o tom, jaké by tady mělo být mužstvo. To byl také jeden z důvodů, proč jsem se rozhodl nabídku Motoru akceptovat.

Jste liberecký odchovanec, když jste tam strávil drtivou část kariéry?

Jsem rodák z Ústí nad Labem, kde jsem hrál do mladšího dorostu. V patnácti letech jsem odešel do Liberce, kde jsem byl kromě té jedné zmíněné sezony ve Švédsku až doteď. V Liberci jsem strávil jedenáct let. Sedm v áčku a předtím čtyři v mládeži.

Dají se Motor a Liberec jako kluby porovnat?

Města jsou zhruba stejně velká. V Budějovicích se pracuje na zázemí. Předělává se posilovna, nakoupily se nové stroje, je to podobné. Liberecká aréna je novější a o něco větší, ale i ta budějovická má velké kouzlo. Hlavně si myslím, že jsou tady lepší fanoušci.

Letní přípravu v Motoru absolvujete s týmem. Měl jste to podobně i v Liberci?

Ano. Tam jsem se také připravoval s mužstvem. Každý kondiční trenér má svůj styl, ale zatím není v přípravě v Budějovicích nic, co by mě překvapilo.

V minulém týdnu jste absolvovali náročné kondiční soustředění na Lipně. Splnilo podle vás svůj účel?

Na Lipně jsem byl poprvé. Byl jsem předtím pouze na Šumavě, kde jsme měli s Libercem soustředění v dorostu. To už je ale pořádně dávno. Na Lipně se mi líbilo moc a bylo fajn, že jsme tam mohli potrénovat. Také jsme se s ostatními spoluhráči mohli lépe poznat.