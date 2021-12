Vraťme se ještě k vašemu trochu zvláštnímu angažmá v Písku, kde jste nejprve strávil nestrávil loňskou sezonu, která byla kvůli pandemii prakticky kompletně zrušena, a v té letošní jste se poroučel hned po čtvrtém kole druhé ligy. Proč vaše spolupráce tak náhle skončila?

Nechtěl bych to nějak detailně rozebírat. Po covidové sezoně přišlo vedení klubu s tím, že by chtělo hrát o postup. Já jsem to tak neviděl. Naše názorové střety byly bohužel tak zásadní, že jsme se prostě po prvních čtyřech kolech rozešli. Chtěl jsem tým budovat postupně a hrát o play off. Vedení si myslelo něco jiného. Když si vedení klubu myslí něco úplně jiného než sportovní manažer, tak dřív nebo později dojde k rozchodu. V našem případě k tomu došlo hned na začátku sezony a víc bych se k tomu ani nechtěl vyjadřovat.

Jaká to pro vás byla zkušenost, když jste vlastně poprvé v kariéře přišel do kontaktu s hokejem na výkonnostní úrovni?

Zkušenost to byla velká hlavně v tom, že se tam nedají ovlivňovat věci jako v profesionálním sportu. Hráči jsou maximálně vytížení, protože chodí do práce nebo studují. Nejde tak udělat ideálně příprava mimo led, protože na to není čas. Hráči přijedou na trénink půl hodiny před jeho začátkem, oblečou se do výstroje a jdou trénovat. Nároky na ně klást lze, ale je to značně omezené. Je třeba seskládat tým, aby tam byli zkušení hokejisté, které doplní kvalitní mladí kluci. Postupně mužstvo poznávat a podle toho vytvářet cíle. Je hrozně těžké hrát o postup, což by si možná přáli majitelé klubu, ale pak by tým musel být skoro na profesionální úrovni. Finanční zázemí musí být v tom případě velice silné.

Neměli jste se v takové situaci rozejít už před sezonou, což by bylo pro obě strany šikovnější?

Tahle situace nastala po jednom zápase, kdy jsme si něco řekli s tím, že tomu ještě dáme nějaký čas. Ale druhý den se situace změnila a rozešli jsme se prakticky okamžitě. Tím, že se jedná o výkonnostní sport, tak je pro mě osobně těžké řešit některé věci nějak radikálně. Věřil jsem, že se naše názory sjednotí a vedení klubu dá na mě. To se nestalo a dopadlo to tak, jak to dopadlo.

Bez angažmá jste ale nakonec byl jen velice krátce.

Bylo to nějakých čtrnáct dní. Poté mě oslovil nový trenér Zlína Luboš Jenáček. Říkal jsem si, že si dám chvíli klid. Zároveň jsem ale věřil, že se něco objeví, nechtěl jsem to však řešit hned. Jenže se ozval Luboš. To bylo ve čtvrtek, a jestli bych se nechtěl o den později přijet podívat do Zlína na zápas, že bude jmenován hlavním trenérem s tím, že druhým asistentem zůstane Martin Hamrlík a jako prvního asistenta si může vybrat, koho chce.

Sehrálo velkou roli, že jste spolu s Jenáčkem před lety hrávali ve Vsetíně?

My jsme spolu nehráli, ale potkávali jsme se tam, když jsem tam působil. A pak jsme se tam vídali, když jsem se do Vsetína jezdil dívat na syna Luboše. Tam jsme se spřátelili a často se bavili o hokeji. Mé názory tak znal. Pro mě bylo potěšující, že si mě vybral. Vedení Zlína s tím souhlasilo a za tři dny už jsem dvanáctého října podepisoval smlouvu. I když jsem věděl, že tým je poslední v tabulce a čeká nás hrozně těžká práce, tak extraliga se neodmítá v žádné pozici. Brali jsme to tak, že se nám to může podařit, ale také můžeme být u sestupu. V tu chvíli jsme to ale nijak neřešili.

To vás muselo potěšit, když vás poté, kdy jste skončil ve druhé lize, oslovil extraligový klub a dostal jste pozvánku o dvě patra výš. Přitom v nejvyšší soutěži jste předtím jako trenér ještě nepůsobil.

Samozřejmě to bylo příjemné a hlavně nečekané. Potěšila mě důvěra ze strany Luboše Jenáčka a také vedení klubu. Neměli jsme žádný pohovor. Dali na moji předcházející kariéru a to, co jsem předtím dělal. Mé jméno nikdo nerozporoval. To pro mě bylo hrozně důležité, že jdu do prostředí, kde mě chtějí.

V jakém stavu jste zlínský tým našel?

Tým si procházel sérií porážek a klíčoví hráči se teprve vraceli po zranění. Byli bez sebedůvěry. Nevěděli jsme, jak jsou kluci trénovaní. Bylo těžké přijít do mužstva, které je v takové situaci. Navíc se hrálo třikrát v týdnu, takže bylo hrozně málo času něco opravovat a nastavovat, aby tým najednou naskočil. V tabulce jsme měli značný odstup na předposlední celek. Nicméně na všech hráčích bylo od začátku vidět, že jim takový stav není lhostejný. Pro nás bylo důležité, že je v kádru plno zlínských kluků, kteří nechtějí být u toho, když se sestoupí. Hráči chtěli pracovat a po žádném zápase nevydržela dlouho nějaká chmurná nálada. Maximálně do druhého dne. Nemáme velká jména ani rozdílové hráče, kteří by patřili mezi nejlepší v extralize. Ale nahrazujeme to pílí a bojovností na tréninku i v zápasech. Hodně nám pomohla první reprezentační přestávka, v jejímž průběhu jsme pořádně potrénovali a dostavily se po ní i výsledky.

Ve Zlíně vždycky tvořili kádr i realizační tým většinou místní odchovanci. Jak vás domácí přijali jako „náplavu“ a ortodoxního Jihočecha?

Vůbec si nemohu stěžovat. Možná je to i mojí povahou. Nejsem zrovna kariérista, který někam přijde a dává najevo nějakou nadřazenost, nebo něco podobného. Věřím, že jsem člověk, který je schopný se domluvit všude. Kluci ve Zlíně mě přijali a opravdu si nemám nač stěžovat. Za to jsem rád. Morava je možná na tyhle věci trochu jiná, lidé jsou zde hodně spjatí se svou domovinou. Ale cítím se tady velice dobře.

Jak se žije ve Zlíně? Jste tam sám bez rodiny?

Ano. Jsem ve Zlíně sám. Mám v hotelu malé apartmá a rodina sem za mnou občas přijede. To mi stačí a na stadion to mám pět minut. Mám dostatek času na přípravu na zápasy i tréninky, což jsem třeba doma tolik nemíval. Je to trenérský život, který je kočovný. Musím zdůraznit, že bych ve Zlíně nebyl, pokud by s tím rodina nesouhlasila. Už v době, když jsem malinko váhal, že Zlín je přece jen daleko a nebudu doma každý týden, tak mi manželka řekla, abych to neřešil, že je to prostě extraliga. Když se chci trenéřině věnovat, tak abych šel. Jsem rád, že mě rodina podporuje. Pak se všechno dělá jednodušeji.

Máte to kousek do Vsetína, kde nastupuje v první lize váš syn Luboš. Jezdíte se na něj dívat?

Naše zápasy se s jejich nekryjí, takže když mám čas, tak jezdím na každé utkání. Minimálně jednou v týdnu tam bývám, takže vídám i vnučku, z čehož mám radost.

Luboš junior ve Vsetíně hodně boduje. Nebavili jste se o tom, že byste ho přetáhli třeba alespoň na střídavé starty „přes kopec“ do Zlína?

Mluvili jsme o tom. Se Vsetínem jsme měli jednání ohledně dvou až tří hráčů a Luboš byl mezi nimi. Problém byl v tom, že jsme je chtěli na delší období, a tím by Vsetín přišel o své nejlepší hráče. Na střídavé starty je to těžké, protože každá soutěž má jiné termíny a ti kluci by hráli prakticky jenom zápasy. Z tohoto pohledu to bylo neproveditelné.