Ostuda. Extraliga má další díru. Je úplně jedno, kdo za ni může. Vztek diváků

Extraligový zápas mezi Brnem a Vítkovicemi zastavila díra v ledu. Už zase. Na české hokejové scéně poněkolikáté. Je to ostuda. Tím spíš, že od zodpovědnosti dávají všichni ruce pryč. A diváky už to nebaví. Platí drahé vstupné. Chtějí hokej. Ne pracovní čety s hasičáky v rukou. A už vůbec nikdo nechce slyšet odpovědi ve stylu: My za to nemůžeme…

Díra v ledu, nečistota na ploše, hokej trpí | Video: Deník/ Kamil Jáša