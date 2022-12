Olomouc vedla v Č. Budějovicích 1:0, 2:1, ale domů po extraligovém hokejovém zápase odjela s prohrou 2:4. Obránce Jan Švrček po utkání hodnotil: "Konec zápasu jsme nezvládli. Bohužel. Zápas skončil výhrou domácích." Prvních 40 minut ale hráli Hanáci výborně. Až pak se gólově prosadili také domácí. "Nedostali jsme se puky ze třetiny," popisoval chyby Švrček. "Ty puky měly letět ze třetiny ven. To byly naše velké chyby. Těmi jsme si vlastně prohráli celý zápas." Švrček je zapsán jako asistent o Oleszova gólu na 2:1. Vypadalo to, že Olomouc míří za bodovým ziskem.

Hokejisté Olomouce dorazili na jih Čech s prosekanou sestavou vinou viróz či zranění. Jen se třemi obránci. Poprvé naskočil mladý bek Fabien Kočí. V defenzivě musel navíc zaskakovat útočník Kunc a Mareš utkání po klíčovém faulu ve třetí třetině nedohrál. Mora ještě ve třetí třetině vedla 2:1, nakonec ale padla 2:4. "Snažíme se házet puky na branku, ať se to buď tečuje nebo dorazí, to je součást naší hry," vysvětloval Švrček ke své asistenci, jako by to byla úplně ta nejjednodušší věc na světě.

Hokejisté Olomouc prožívají výbornou sezonu. Švrček ale rezolutně přímý útok na první čtyřku v tabulce odmítá: "To pro nás není vůbec nic. My se na tabulku nedíváme. Jdeme zápas od zápasu. Chceme vyhrávat. Bodovat." A to se právě v Č. Budějovicích nepovedlo. Hosté zbytečně faulovali, prostor v přesilovkách nahrával Motoru. A co na to Jan Švrček? "Ze začátku jsme měli přesilovky my. Pak se to začalo pískat na naši stranu, ty fauly, domácí přesilovky mají celkem slušné. Dostali jsme gól, to byla jedna z věcí, která nám ten zápas pokazila."