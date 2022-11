Výjimečný hokejový střelec Jiří Lála žije v Německu. Pokud mu vyjde chvíle času, zajde do Budvar arény. V Českých Budějovicích odehrál největší část své kariéry. "Občas tu jsem," přikyvoval přímo při utkání, na které dorazil se svým synem.

Jeho pohyb po ledě byl vždy pro fanoušky laskominou. Ladný skluz. Jen tak jako kdyby to bylo mimochodem udělal dvě tři bruslařská tempa a byl před obráncem.

Vondrka hrál o dvacet minut víc než Jágr. O čem mluví v autobuse s Tomanem?

A střela? Přesná. A tvrdá. Rána jako z děla. Spolupráce s Vladimírem Caldrem byla v dresu Motoru naprosto výjimečná. Před přesilovkovou kombinací těchto dvou hráčů se třásli všichni brankáři v nejvyšší československé soutěži. "V Budějovicích na Motor zajdu, ale ne tak moc často," dívá se na svůj náročný program, do kterého jen občas zapadne cesta z Německa do ČR. "Už nedojíždím každý týden, ale když to vyjde, tak rád zajdu na hokej.

V pátek na webových stránkách Deníku přineseme Lálovy názory. Jak vnímá Fina na střídačce národního týmu? A co říká podzimnímu českobudějovickému ultimátu?