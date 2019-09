Začátek zápasu byl z vaší strany trochu nervózní?

Malinko ano. Přece jen jsme teď měli zápasovou pauzu, i když jsme na tréninku něco hráli. Ale trénink je pořád něco jiného než zápas. Věděli jsme, jaký Třebíč hraje hokej. Má mladé kluky a dobře bruslí. Byli jsme favority zápasu. Chtěli jsme chytit začátek zápasu, ale to se nám úplně nepovedlo.

Trenér Prospal po vás přitom chtěl v úvodu zápasu něco úplně jiného.

To je pravda. Škoda inkasovaného gólu při hře čtyři na čtyři, kdy to hostující Kusý udělal opravdu výborně a trefil vikýř. Ale do druhé třetiny jsme si řekli, že musím jít úplně jinak. S větším sebevědomím a nebát se hrát. To se nám podařilo. Vyrovnali jsme a pak jsme přidali další dva góly, což nás uklidnilo.

Ve třetí třetině měl ale spíše navrch soupeř. Souhlasíte?

Chtěli jsme přidat další góly. Nechtěli jsme to nějak odcouvat, abychom jenom udržovali výsledek. Hosté v přesilovce snížili, což pro nás bylo trošku varování. Ale zvládli jsme to. Konec zápasu jsme měli dobrý a podrželi nás Milan Klouček v brance i perfektní diváci. Máme tři body, s tím jsme spokojeni.

Bylo to jen o gól. Nebáli jste se v závěru, že by tam vyrovnávací branka přece jen mohla spadnout?

Bylo to 3:2 a nějaký odražený kotouč tam klidně mohl spadnout. To ano. Ale na tyhle situace máme výborné hráče, kteří umí blokovat střely. A k tomu super gólmana, takže jsem byl celkem klidný, že to udržíme.

První mistrovský zápas v novém týmu a hned dva vstřelené góly. Může si útočník přát lepší debut?

V posledních sezonách jsem měl začátky spíše vlažné a byl jsem z toho teď trošku nervózní. V přípravě jsem sice nějaké góly dal, ale mistrák je mistrák. Vstřelil jsem sice dva góly, ale bylo to také díky práci mých spoluhráčů. Na brankovišti mohu hrát, jenom když tam puky dostanu. Pak se to snažím i díky své výšce zametat do branky. To se mi dvakrát povedlo a jsem za to strašně rád. Hlavně mě však těší, že jsem pomohl týmu. Důležitá je výhra. Není až tak podstatné, kdo góly dá.

První gól jste dal bekhendem z otočky. Věděl jste vůbec, kam kotouč míří?

Karel Plášil odvedl v přesilovce výbornou práci. Měl jsem štěstí, protože puk prošel gólmanovi mezi nohama.

Při druhé brance jste přesně takhle chtěl tečovat střelu kapitána Pýchy?

Takhle to máme nacvičené. Čenda Pýcha má výbornou střelu. Umí to perfektně nahodit na branku a pak už je to na mně.