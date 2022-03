Co na vývoj série říká Robert Kousal? Mračí se. Právě on dvakrát ve třetí třetině druhého utkání trefil tyč. Ta za brankářem Hrachovinou zvonila v rozmezí devíti minut dokonce třikrát.

"Vzhledem k průběhu zápasu je to promarněná šance," vyprávěl Kousal sice trpělivě, ale evidentně naštvaně. "Byl to téměř vyhraný zápas. Měli jsme odjíždět s vítězstvím." Tři tyče = tři promarněné příležitosti. "Kydyby tam padl třetí gól, tak už by domácí nesrovnali," myslí si Kousal. Dvě tyče krátce za sebou mu musely zvonit v uších ještě dlouho po zápase. "Místo aby se to odrazilo dovnitř, tak se to odrazí ven."

Na ledě zažil hodně věcí, tohle ale byl extrém. I když pro Pardubice ne první v sezoně. "Letos se nám to stalo doma při derby," připomněl zápas s Hradcem Králové. "To jsme zápas ztratili dost nešťastně."

Totéž se dá říct o duelu s Motorem. Pardubice prohrávají v sérii 0:2. "Doma chceme vyhrát dva zápasy za každou cenu."