Vynechal jste celou jednu čtvrtinu extraligy. Bylo složité naskočit do zápasu po tak dlouhé pauze?

Je pravda, že ta pauza byla docela dlouhá. Ze začátku bylo znát, že jsem nechytal. V zápase se Zlínem my tam vypadlo několik lehkých puků a v první třetině jsem se necítil moc dobře. V průběhu zápasu jsem se do toho ale dostal a druhá polovina utkání už byla lepší. Stejně tak i další utkání ve Varech a se Slavií.



Máte střídavý start do prvoligové Mladé Boleslavi. Nebyla možnost tam odchytat nějaké utkání, abyste se udržoval v zápasovém rytmu?

Hovořil jsem o tom se svým agentem a po odehrání určitých zápasů v extralize tato možnost padá. Nevím, kolik je to přesně utkání, ale tato varianta už asi nepřipadala v úvahu. O žádném konkrétním utkání jsme se vůbec nebavili.



Bylo psychicky náročné jenom trénovat a čekat na svou šanci?

Takový už je úděl gólmana. Všichni víme, že chytat může jenom jeden. Je tady Kuba Kovář, který se po zranění dostal do formy a chytá výborně. Nebyl důvod něco měnit. Byl jsem připraven, kdyby nastala nějaká situace a já jsem musel do branky. Ona nastala, takže jsem se snažil být připraven a týmu alespoň trochu pomoci.



Cítil jste zápas od zápasu, že se vám v brance zase vrací jistota?

Potřeboval jsem se do toho trošku dostat a nebylo to špatné už v Karlových Varech. Se Slavií už bylo v celém utkání malinko znát, že přece jen o tolik nejde. Myslím si ale, že to nebylo špatné.



Kudy vám prošel do sítě jediný puk po nenápadné střele slávisty Sklenáře?

Za mojí brankou chtěl hráč soupeře vyjíždět zpoza druhé tyčky. Náš obránce Peter Frühauf ale nešťastně posunul puk zpátky před první tyčku. Já jsem byl nachystaný u té druhé a Sklenář mi to přehodil přes beton. Díval jsem se na tu situaci ještě na videu, protože mi bylo divné, že jsem tam nebyl dřív. Až tam jsem viděl ten smolný odraz od brusle.



Klub bude žádat pro Jakuba Kováře prominutí zbytku trestu. Uvítal byste to, přestože by to pro vás znamenalo návrat na střídačku?

Beru to tak, že Kuba má stop na pět zápasů. Teď odseděl tři a ještě mu dva zbývají. Pokud mu je neprominou, tak budu dál chytat. Když prominou, tak bude chytat on. To je jednoduché.



V předkole play off vás čekají Vítkovice. Co od tohoto soupeře očekáváte?

Je to právě ve vyřazovacích bojích strašně silný tým. Mají tam zkušené hráče Burgera, Ujčíka, Malíka nebo zkušeného Málka. Ti za sebou mají spoustu play off a hodně úspěšných. I když se jim v určitých fázích sezony tolik nedařilo, tak na play off podle mě budou výborně připraveni. Navíc tam dozrála střední generace, která letos odehrála výbornou sezonu. Rozhodně to bude hodně těžké, ale nic jiného jsme čekat nemohli, ať už bychom dostali kohokoliv.



Ve Vítkovicích vás čeká široké kluziště a také daleká cesta. Vnímáte to jako faktory, které mohou mít na sérii vliv?

Na cestování jsme zvyklí, vždyť jezdíme celou sezonu. To není problém. Každý tým má své domácí prostředí, které považuje za výhodu. To mají i Vítkovice. Nemám rád spekulace, kolik potřebujeme vyhrát zápasů. Do každého půjdeme s tím, že budeme chtít hrát co nejlépe. Hlavně dobře zezadu. O tom celé play off je. Uvidíme, snad to dobře dopadne.