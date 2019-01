České Budějovice – Na úvod sezony dvě porážky. Potom tři výhry, ale následuje opět série tří proher za sebou. Hokejistům HC Mountfield se stále nedaří nahodit motor na plné obrátky.

Pavel Kašpařík | Foto: Deník/ Václav Pancer

Situaci omlazenému navíc komplikuje početná marodka. A navíc se jedná v drtivé většině o klíčové hráče. V pořádně oslabené sestavě naposledy Jihočeši neuspěli v Chomutově, kde podlehli 2:5.



Herně přitom hosté nepropadli. „První třetina byla z naší strany špatná, naopak soupeř hrál dobře a agresivně. My jsme ji ale paradoxně vyhráli 1:0, protože nás podržel gólman," připustil i chomutovský asistent trenéra Mikuláš Antonik.



Jeho tým však poté zápas ovládl. „Od druhé třetiny se to zlepšilo, odskočili jsme na 4:0. Trošku nás mrzí, že jsme v oslabení dostali gól a vzápětí jeden takový dotlačený, takže z toho bylo drama. Ale zvládli jsme to a pátý gól nás uklidnil," řekl k utkání.



To hostující kouč Peter Draisaitl měl ke spokojenosti daleko. „Podobných zápasů už jsme několik zažili. A určitě to nebylo utkání, které by se muselo prohrát," je přesvědčen. „Opakuje se to zápas od zápasu. Hrajeme vyrovnaná utkání, ale máme spoustu mladých hráčů, naopak postrádáme ty zkušené, kteří by to v klíčových okamžicích rozhodli pro nás. Přestože nehrajeme v kompletní sestavě, tak jsme ještě nenašli soupeře, který by nás vyloženě přehrál. Samozřejmě kromě první pětky Kladna."



Přestože v průběhu zápasu prohrávali hosté už 0:4, dokázali ještě snížit na dvoubrankový rozdíl a chystali se na power play. „Na lavičce něco připravovali, ale pátý gól definitivně rozhodl," připustil trenér.



Třikrát po sobě Mountfield inkasoval pět nebo šest gólů. To je věc, která Draisaitla nenechává klidným. A rozhodně si nemyslí, že jsou na vině jenom brankáři. I když absence zraněné týmové jedničky Jakuba Kováře se samozřejmě také projevuje, ale podle Draisaitla by bylo příliš jednoduché hodit všechno jenom na brankáře. „Bránění je týmová je záležitost. Děláme strašně chyby ještě předtím, než samotný gól padne. Bylo by až moc jednoduché to teď šoupnout na gólmany. To v žádném případě," hájí Kovářovy náhradníky Kantora se Sáblíkem. „V tomto problému lítá celé mužstvo," zdůrazní.



Druhým nejzávažnějším problémem je nízká produktivita týmu. „Momentálně nejsme postaveni tak, že bychom měli dávat šest nebo sedm gólů. Musíme zápasy vyhrávat na dva nebo na tři. Šance na to máme vždycky. Když ale samozřejmě dostaneme pět nebo šest gólů, tak už se vyhrává těžko," zlobí se kouč.



Třetím trablem je již zmíněná marodka. Ale za tu se ale Draisaitl schovávat nechce. „Jedeme na zápas a máme skoro celé čtyři formace. A není důležité, kdo tam není, ale kdo tam je," zdůrazní.



Díky velké marodce se do hry dostávají stále více mladí hráči. „Hrají dobře. V nich opravdu problém není. Prosazovat by se měli ti zkušení. Od nich čekáme víc," má zcela jasno.



Problém je prý podle Draisaitla především v hlavách hráčů. „Není to o tréninku. Trénujeme dost. Potřebujeme se zlepšit především v mentální stránce," míní.



Kromě marodů chyběl v Chomutově také útočník Kašpařík, jenž opustil soupisku Mountfieldu a v kádru aktuálně nefiguruje. „Máme naznačenou nějakou cestu a Pavel Kašpařík do něj svým stylem hry nezapadá. Především ani pro budoucnost. Jsme přesvědčeni, že v takovém případě nemá cenu nic přetahovat, ani na nic čekat. Je třeba zdůraznit, že Pavel si tady odehrál své. To je nezpochybnitelné. Rozhodovalo ale čistě sportovní hledisko. Není to tak, že by udělal něco, kvůli čemu by byl vyřazen z kádru," vysvětluje Draisaitl.



Sám hráč byl odsunutím na vedlejší kolej zaskočen, ale postavil se k němu čelem. „Momentálně bych se k tomu nechtěl hlouběji vyjadřovat. Respektuji názor vedení klubu. Takový už je hokejový život a s podobnými záležitostmi každý hráč musí počítat. Více bych to zatím nechtěl komentovat," uvedl Pavel Kašpařík.



Ve hře je momentálně jeho další angažmá. Hovořilo se o vážném zájmu Sparty Praha, kterou sice v první chvíli odradil hráčův poměrně vysoký kontrakt, ale není vyloučené, že s holešovickým klubem nakonec ke shodě přece jen dojde.