Po dvou letech v Mladé Boleslavi už je zase doma. Obránce Pavel Pýcha (27 let) by měl v nadcházející sezoně patřit k oporám defenzivy extraligových hokejistů Banes Motoru České Budějovice.

Hokejisté Motoru na kondičním soustředění na Lipně. | Video: Deník/ Pavel Kortus

Jaké byly dva roky v Mladé Boleslavi?

Byly to dvě náročné sezony, do kterých jsme měli vždycky dobrý start, pak ale přišla nějaká zranění a otočilo se to. První rok jsme se nastartovali v play off a postoupili až do semifinále, ve kterém jsme vypadli s pozdějším mistrem Třincem. Minulá sezona až tak moc povedená nebyla a vypadli jsme už v předkole s Brnem, které asi postoupilo zaslouženě. To musíme uznat.

Z Budějovic jste odcházel, abyste změnil prostředí a posunul se v kariéře zase o kousek dál. Splnilo z tohoto pohledu angažmá v Boleslavi vaše představy?

Z určitého pohledu ano, i když pohledem statistik to tak třeba vypadat nemusí. Rozhodně ale nelituji, že jsem do Boleslavi šel.

V Boleslavi jste většinou nastupoval v první obraně, hrál jste přesilovky. Měl jste v týmu silnou pozici?

Až na nějaké období na konci první sezony jsem prostor na ledě dostával a hrál jsem dost. Na to si nemohu stěžovat.

V Bruslařském klubu vám končila smlouva?

Ano.

Řešil jste i nějaké jiné možnosti než Motor?

Měl jsem víc možností, ale k tomu už bych se vracet nechtěl.

Co rozhodlo pro Budějovice? Že se vrátíte domů?

Těch faktorů bylo víc a nakonec se to vykrystalizovalo tak, že jsem zpátky v Motoru.

OBRAZEM: Hokejisté Motoru polykají tréninkové dávky na soustředění ve Frymburku

Na jak dlouho jste v klubu podepsali smlouvu?

Na dva roky.

Věděl jste dopředu, jaké se v Motoru po nevydařené sezoně skládá mužstvo?

Věděl jsem, že v klubu by mělo být víc peněz a přicházejí dobří hráči. Představy, jak by to mělo vypadat, jsem měl.

V přípravném kempu národního týmu jste se pral o účast na mistrovství světa. I když jste z nominace vypadl ještě v průběhu zápasu Euro Hockey Challenge, byla to pro vás dobrá zkušenost?

Samozřejmě mě těší, že jsme za poslední dvě sezony nasbíral v reprezentačním týmu nějakých deset startů. V národním týmu se člověk hodně naučí. Úplně jsem neočekával, že bych se dostal až na mistrovství světa. Byl jsem tam na čtyři zápasy, mohlo jsem tam být třeba ještě o týden déle, ale nebo také méně. Nijak tragicky jsem to nebral.

Hokejisté Banes Motoru si v přípravě zahrají i s finskými a rakouskými kluby

Sledoval jste zápasy svých spoluhráčů na mistrovství světa?

Nějaké zápasy jsem viděl, ale že bych celý šampionát seděl u televize, to ne. Výsledky a sestavy jsem ale sledoval.

Máte za sebou čtyřdenní kondiční soustředění na Lipně. Bylo hodně náročné?

Bylo pro mě o to náročnější, protože jsem vlastně začal trénovat až před týdnem. Skočil jsem do toho rovnýma nohama. Bylo to nejnáročnější soustředění, jaké jsem zatím na Lipně zažil.