STŘELEC. Písecký Filip Vlček dal předevčírem v Nymburku dva z pěti gólů svého mužstva. Písek v Nymburku vyhrál 5:3. | Foto: Foto: Jan Škrle

Hokejovou lahůdku na jihu Čech nabídne o víkendu druholigové derby mezi Pískem a Táborem.

O hodně bojují hokejisté Písku. Základní část se pomalu blíží do svého finiše a písecký IHC bojuje o jistou účast ve čtvrtfinále play off.

K tomu se potřebuje umístit do šestého místa, na které momentálně ztrácí dva body.

Ve středu udělal Písek důležitý krok v Nymburku, kde vyhrál 5:3. „Výborně jsme odehráli první třetinu. Potom se ale hráči zřejmě nechali ukolébat čtyřgólovým vedením a vedení 5:1 jsme málem prohospodařili. Naštěstí Nymburk neproměnil nabídnuté šance," měl přes výhru jisté výhrady trenér Písku Karel Slabý.

Písecký kouč ví, že jeho svěřence čeká boj až do posledního kola a pro přímý postup do čtvrtfinále udělají hokejisté Písku vše. „Čekají nás však těžké zápasy s týmy, které v nejlepší šestce již jsou a budou se v ní chtít udržet. Bude to moc těžké," ví trenér Slabý.

Nejbližší zápasy sehraje Písek s Táborem, Kobrou Praha a Vrchlabím, tedy s druhým, pátým a šestým celkem tabulky. K poslednímu zápasu základní části jede Písek na led vedoucího Kolína.

Písecké hokejisty tedy čeká náročný úkol. Zároveň však cítí, že vytoužené umístění do desátého místa zaručující jistou záchranu, je na dosah. „To je jistě příjemné, to byl náš cíl před sezonou vyhnout se bojům o záchranu. Teď ale máme možnost pokusit se o něco navíc a ve hře je ještě hodně bodů," říká Slabý.

Dvojnásob nyní kouče mrzí domácí prohra s Trutnovem, který se usilovně snaží do desítky probojovat. Písek před čtrnácti dny Trutnovu podlehl 2:4 a na soupeře, který je nyní jedenáctý, mají Jihočeši k dobru šest bodů. Pokud by Písek toto utkání vyhrál, měl by jistě větší klid. „Musím ale uznat, že Trutnov hrál opravdu dobře," sportovně přiznává Karel Slabý.

Na derby s Táborem se velmi těší. „Očekávám pěknou kulisu, z Tábora jistě přijede hodně fanoušků," říká před zítřejším duelem trenér Písku.

Výbornou atmosféru, ale také dobrý hokej a konečné vítězství očekává i kouč Tábora Tomáš Matušík. „Doma jsme vyhráli celkem jednoznačně, na píseckém ledě to však bude něco jiného. Očekávám velmi těžký zápas," říká trenér táborských Kohoutů.

Tábor měl hrát ve středu s Pelhřimovem, ale nehrál kvůli nemoci hostujících hráčů. „Chtěli jsme odčinit porážku v Klášterci, takže ji budeme napravovat až v Písku," říká Matušík.

Že to Kohoutům v novém roce zatím moc nejde na ledě soupeřů, kde již dvakrát za sebou prohráli, trenéra před derby s Pískem příliš nevzrušuje. „Porážka v Klášterci byla teprve pátou v sezoně, a to přece není nic tak hrozného," zůstává v klidu Matušík.

Mnohem víc starostí mu dělá zranění útočníka Vojtěcha Mrkvičky, který si už do konce sezony pravděpodobně nezahraje. Tábor si drží druhou příčku a může být v pohodě. „Není ale konec a ještě potřebujeme pár zápasů vyhrát," plánuje Tomáš Matušík.

Zítřejší atraktivní duel mezi Pískem a Táborem začíná na píseckém zimním stadionu v 17 hodin.