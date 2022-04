A kdy otázku položíte.

Zkuste to třeba teď v Hradci Králové. Je play off dobrý výmysl? Vsadím stovku, že najdete tolik odpovědí ne, že byste to ani nečekali. Mountfield v hokejové extralize vyhrál základní část, ale vypadl ve čtvrtfinále. Body z celé sezony jsou mu k ničemu. A teď to zkuste na českobudějovickém náměstí Přemysla Otakara II.

Dominik Frodl uctivě smekl před čtyřicátníky Motoru. Svět se zbláznil, říká

Nenajde se asi nikdo, kdo by si nepochvaloval. Motor šlape náramně, trenér Jaroslav Modrý v každém zápase překvapí. Soupeře ničí klidem a skvěle promyšlenou strategií. Třeba jak nechal na 13 vteřin na střídačce Hrachovinu? Jen aby se gólman zdravě naštval?Geniální tah.Přitom měl na výběr několik variant. Mohl třeba Dominika Hrachovinu, který mimochodem působil v úvodu pátého utkání s Pardubicemi dost nejistě, seřvat na lavičce. Ale to by nebyl Modrý. Tak přejeme hodně šťastných tahů i v sérii se Spartou, která právě začala. Play off je vynález, který není spravedlivý, ale fanoušky baví. A o to jde. Přimlouval bych se, aby i volejbalisté hráli play off na víc vítězných zápasů.