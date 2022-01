Motor České Budějovice už má zase v týmu Jaroslava Pouzara. Shodou okolností naskočil do nejvyšší soutěže přesně v den, kdy jeho tatínek, který v kariéře vyhrál třikrát Stanley cup, slavil 70. narozeniny. "Táta měl oslavu, ráno dospával, tak jsme spolu před zápasem ani moc nemluvili," culil se sympatický mladík, který hraje extraligu juniorů. "Ty zápasy sledujeme. On dělá spoustu maličkostí, hraje oslabení, blokuje střely, tu nominaci si zasloužil," vysvětloval trenér Motoru Jaroslav Modrý, proč se rozhodl juniora nasadit. "Je to pro něj odměna, pro tátu to možná je velký dar k narozeninám," odpovídal trenér s úsměvem na dotaz, ale okamžitě už vážně dodal: "Hlavně si to ten kluk zasloužil svými výkony v juniorech," zopakoval Modrý. "Chceme našim odchovancům v naší organizaci dávat víc šancí."