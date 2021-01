Vyšlo to až na patnáctý pokus. Jihočeši se teprve desátého ledna dočkali v domácím duelu tříbodového vítězství. Na druhou stranu to nic nemění na tom, že výhra to byla cenná a skutečně důležitá, aby mužstvo mohlo i nadále reálně pomýšlet na případný postup do play off.

Klíčovou pro vývoj zápasu byla první třetina, kterou domácí celek vyhrál 2:0 a bylo to vedení zasloužené, protože soupeře výrazně přehrával. „Jsem rád, že jsme z první třetiny odešli s dvougólovým vedením, protože soupeř šance měl, ale podržel nás gólman. My jsme naopak využili zaváhání Zlína ve středním pásmu, dali jsme první gól a potom jsme hned přidali druhý. Najednou se nám hrálo lépe,“ konstatoval i trenér Václav Prospal.

Ve druhé třetině byli Jihočeši pořád lepší, ale gólově už se prosadit nedokázali. „Hráli jsme špatně přesilovky. Speciální formace jsme nesehráli dobře. Dostali jsme gól v oslabení a naše přesilovka nebyla dostatečně produktivní. Na konci zápasu jsme ale dokázali přidat třetí branku, čímž jsme se uklidnili. Jsem i za kluky rád, že jsme po debaklu v Liberci dokázali doma s houževnatým soupeřem vyhrát za tři body,“ ocenil kouč.

Poté, co Jiří Patera odcestoval za oceán, vrací se do role brankářské jedničky Marek Čiliak. Proti Zlínu tuto úlohu zvládl. „Byl to náš základní kámen a kluky podržel v důležitých momentech. Zlín měl především v prvních deseti minutách šance poté, kdy jsme dvakrát propadli. Tam nám Marek pomohl. A poté vstřelenými góly mančaft zase pomohl jemu. Určitě to z jeho strany ale bylo tak, jak bych si to od něj představoval v každém zápase. Aby nám dal šanci vyhrát. Proto tady je, dneska to předvedl a konečně jsme doma vyhráli za tři body,“ pochválil Prospal slovenského gólmana.

Pozitivní také je, že si mužstvo v posledních zápasech odpustilo větší množství vyloučených, které ho kolikrát stálo bodový zisk. „Ale třeba faul Víti Christova byl zcela zbytečný a doplatili jsme na něj inkasovaným gólem. I když oslabení jsme zvládli celkem dobře. Byli jsme aktivní a agresivní, což jsme chtěli a na soupeře jsme byli připraveni. Sekundu před návratem na led ale dostaneme gól. A faul to byl zbytečný ve středním pásmu, když jde náš hráč střídat. To jsou věci, kterých se musíme vyvarovat. Ale faulů děláme méně a také nám to přináší daleko více možností, jak uhrát zápasy,“ těší Prospala.

Co už ho těší méně, je zranění útočníka Martina Nováka. „Nevypadá to s ním vůbec dobře,“ smutně konstatoval. Sám hráč ale naštěstí tuto informaci upřesnil a nevyloučil, že by mohl dokonce naskočit i do úterního zápasu s Litvínovem.

Zlín na jihu Čech nepředvedl skoro nic a není divu, že se také pohybuje ve spodních patrech extraligové tabulky. „Prvních deset minut jsme neodehráli vůbec špatně. V takhle důležitém utkání jsme ale pak dostali dva rychlé góly, čímž se energie přelila na budějovickou střídačku. Domácím po celý zápas výborně chytal Čiliak. Čekali jsme na gól, který přišel pozdě. Jsme zklamáni, ale Budějovice vyhrály zaslouženě,“ uznal zlínský asistent trenéra Martin Hamrlík. „Strašně se nadřeme na každý gól. Když je nedáváme a naopak sami inkasujeme, tak energie zmizí. Náš plán byl hrát stejně jako v posledním utkání, ale jenom deset minut bohužel nestačí,“ posteskl si.

Berani se v závěru zápasu nedostali ani k power play. „Bavili jsme se o tom nějaké tři minuty před koncem. Ale když dali domácí třetí gól, tak bylo rozhodnuto,“ vysvětlil hostující trenér.