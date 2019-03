„Vsetín dokázal ve čtvrtém utkání zvrátit průběh série a vrátit ji domů, kde chtěl využít podpory svých fanoušků. Pro nás ale bylo důležité, že jsme měli dobrý start do zápasu. Myslím si, že od první minuty jsme byli daleko lepší. Aktivnější a šli jsme si za vítězství, Věřil jsem, že se nám vyplatí, jak jsme se prezentovali v celém semifinále. Kondičně i herně, což se nakonec i potvrdilo. Z pěti zápasů to ve čtyřech bylo o prvním gólu, který jsme dokázali dát my,“ pochvaloval si trenér Václav Prospal.

O většinu semifinálových gólů se postarala nejlepší řada Motoru, kterou vede Američan Cody Bradley. „Hrají opravdu výborně a jsou odměněni za svou práci. Že jsme nedostali ve čtvrtém semifinálovém utkání ani gól, za to patří kredit Petru Kváčovi v brance, ale i celému týmu. Šli jsme si za postupem a s veškerým respektem ke Vsetínu jsme si ho uhráli zaslouženě,“ zdůraznil.

Dva slepené góly byly pro vývoj celého zápasu zlomové. Prospal ale věří, že tentokrát by jeho tým dokázal zápas i otočit. „Šli jsme si za tím. Jsem přesvědčen, že i kdybychom první gól nedali, tak jsme to prostě uhráli a zvrátili. Tlačili bychom se do soupeře a byli jsme lepší. Jsem rád, že nám v těchto momentech pomáhá, jak od samotného začátku trénujeme. Je super vidět, jak kluci pořád můžou. Nejdůležitější na tom je, že oni sami to poznávají a hrají jako tým,“ netajil tentokrát trenér velkou spokojenost.

Rozdíl v kondiční připravenosti obou celků byl hlavním motivem celé série. Zatímco Vsetínští vypadali hodně unaveně, Motor šlapal jako dobře namazaný stroj. „Kondice nám pomohla už ve čtvrtfinálové sérii s Havířovem i v závěrečné čtvrtině na konci základní části. Je to kredit klukům. Jak hrají, to je jejich zásluha. Přes základní část a play off jsme se dostali do baráže. Navíc jsme díky postupu Kladna přes Jihlavu celou soutěž vyhráli, což je samozřejmě pěkné. Ale to nejdůležitější, v co celá hokejová veřejnost věří, tam jsme se teprve teď prokousali. A to je baráž,“ zdůrazní.

Týdenní pauza před startem baráže se jeho týmu hodí. „Všichni viděli, kolik střel kluci zblokovali a soubojů museli uhrát, abychom se dostali až sem. Je fantazie, že jsme byli schopni uhrát semifinále v pěti zápasech. Bylo by samozřejmě skvělé dotáhnout to před našimi fanoušky ve čtyřech, ale zase buďme na zemi. Hráli jsme proti velmi kvalitnímu týmu, který skončil v tabulce po základní části před námi a byl především v ofenzivě velice silný,“ uznal i kvalitu protivníka.

Na vsetínské straně panovalo pochopitelně zklamání. „Věřili tomu, že pojedeme do Budějovic na šesté utkání. Bohužel to bylo znovu o prvním gólu, a ten jsme dostali my. A taky pokud tři zápasy doma nedáme gól, tak to je samozřejmě samo o sobě všeříkající. Myslím si, že kluci ukázali velkou vůli, velkou touhu vstřelit branku, ale částečně nám nepřálo štěstí. Možná potom, že potom už přišla i křeč a nějaká nervozita. Od toho gólu bylo vidět, že nám dochází šťáva, síly. Nic nám tam nespadlo, zazvonila tyčka, byly tam nějaké možnosti. Bohužel, Motor byl v globálu o fous lepší a zaslouženě vyhrál celou sérii. Určitě to mohlo být dramatičtější, ale takový je sport,“ zhodnotil utkání i celou sérii vsetínský asistent trenér Luboš Jenáček.

Samostatnou kapitolou jsou vsetínští fanoušci. Přestože jejich tým vypadl, připravili svým hráčům ovace, jako kdyby se stali posedmé mistry republiky. A celkově byla atmosféra na legendárním Lapači při každém utkání skutečně jedinečná. Diváci své hráče nezatracují za žádných okolností. V pátek zněla hledištěm po druhém inkasovaném gólu klubová hymna Dú Valaši dú. Na jiných stadionech asi jen těžko představitelná záležitost…

Zatímco play off se hraje na vítězné série, baráž je dvanáctikolová soutěž, při které se sčítají body jako v dlouhodobé části. „Baráž je takhle daná od začátku a kluci od samého začátku moc dobře ví, co by je případně čekalo. Už známe i soupeře. Čekají nás měsíc tři zápasy každý týden. Uvidíme, jak se nám bude dařit, a budeme se prezentovat.“

Jistou komplikací se jeví nominace mladých útočníků Martina Beránka a Pavla Nováka do reprezentačního kempu před mistrovstvím světa osmnáctek. Především Beránek má naprosto pevní místo v základní sestavě Motoru. „Pro nás je to komplikace, pro Beryho vyznamenání, kam se může dostat. Určitě budu volat trenéru osmnáctky panu Hadamczikovi. Ale reprezentace je ocenění hráče i celého klubu. Věřím v nějakou dohodu. Ale Martinovi jinak rozhodně nebudeme bránit, aby mohl jet na reprezentaci,“ zdůrazní.