Do domácí branky se tentokrát postavil Strmeň. V sestavě naopak nadále chyběli marodi Pavlin, Endál, Bradley a nově také Čermák.

Oba celky živily spíše už jen teoretickou naději na postup a na poklidné atmosféře zápasu to bylo znát. První velkou šanci měl až v 8. min. hostující Tomica, který nastřelil tyč. O minutu později už byl přesnější obránce Štich, který napálil do sítě odražený kotouč a Chomutov vedl.

Motor se pak alespoň částečně osmělil ve dvou početních výhodách, ale v té druhé mohl sám inkasovat. Po rychlém brejku Koblasa mířil těsně vedle.

Druhé dějství začali podstatně aktivněji domácí. Slibnou možnost měl Babka, který však ztroskotal na výborném Petersovi v brance soupeře. Podobně dopadl i Gilbert, jenž si vybruslil před kanadského gólmana.

Ale nebyla to žádná strhující podívaná. Bylo znát, že utkání chybí náboj. O možném postupu do nejvyšší soutěže už se totiž rozhodovalo dříve…

Jubilant Beránek, který slavil v den zápasu osmnácté narozeniny, nastřelil jen brankovou konstrukci. Jenže gól padl na druhé straně. Ve 37. min. přistál v horní polovině nenápadný motýl z hokejky obránce Flemminga a bylo to 0:2.

Pro Motor to byla již osmá třetina v řadě, ve které nedokázal dát branku…

V závěrečném dějství Jihočeši přece jen zvýšili obrátky, ale s koncovkou se bohužel potýkají a Kanaďan Peters v chomutovské kleci navíc podával výborný výkon.

V utkání bez větší šťávy pak převzali otěže hry na chvíli zase hosté. V dobré pozici se ocitl veterán Duda, Strmeň však jeho střelu kryl, a poradil si i s nájezdem Koblasy.

Sedm minut před koncem bylo definitivě rozhodnuto. Po několika zmatcích v domácí obraně doklepával Klhůfek bekhendem už do odkryté branky – 0:3.

Domácí se dočkali až v přesilovce šest na tři. Trenéři Motoru totiž ještě navíc odvolali gólmana. Čestný úspěch zaznamenal Karabáček. Ale to bylo už bohužel všechno…

Branky a nahrávky: 57. Karabáček (Pýcha, M. Novák) – 9. Štich (Chlouba, Chrpa), 37. Flemming (Chlouba), 53. Klhůfek (Jank, Koblasa). Vyloučení: 2:6, využití: 1:0. Rozhodčí: Hradil, Kika – Gebauer, Tošenovjan. Diváci: 6288.

Motor: Kváča – Plášil, Pýcha, M. Jandus, Vydarený, Kachyňa, Kutlák – Heřman, Gilbert, M. Novák – Babka, R. Přikryl, Šimánek – Zd. Doležal, Dančišin, Karabáček – P. Novák, J. Doktor, Beránek. Trenéři Prospal a Totter.

Chomutov: Peters – Flemming, Jank, Knot, Štich, Blaha, L. Kovář, Trefný – Klhůfek, Sklenář, Koblasa – J. Stránský, Huml, Tomica – Duda, Šťovíček, A. Dlouhý – T. Svoboda, Chlouba, Chrpa. Trenéři Vl. Růžička st., Martínek a J. Šťastný.

Hlasy trenérů - Václav Prospal (Motor): „Je to pořád stejné. Těžko budeme vyhrávat, když nedokážeme vyřešit situace, které šikovní hráči soupeře potrestají. Tím, že nedáme branku, nemáme šanci, abychom se z toho dostali. . Deset měsíců jsme tady něco budovali, a tak bych nechtěl, abychom to v posledních pár dnech neposlali do kytek.“

Jan Šťastný (Chomutov): "Po pátečním zklamání po prohře s Kladnem bylo důležité, že se nám povedlo kluky namotivovat. K utkání přistoupili velice dobře. V první třetině jsme měli nějaké šance, ujala se střela od modré. Potom byla hra neurovnaná z obou stran, až druhý gól to uklidnil. V závěru jsme udělali zbytečné fauly, jak je naším zvykem, a domácí využili přesilovku šest na tři. Mužstvu musím poděkovat, že to nevzdává a bojuje až do konce."