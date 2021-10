Jak se říká, po hodech skutečně přišel půst. Českobudějovický tým podal výkon, kterému tentokrát chybělo úplně všechno. Naopak Severočeši po sedmi porážkách v řadě nutně potřebovali zvítězit a na ledě to bylo hodně znát. Hosté byli výrazně hladovější.

„Celý zápas jsme tahali za kratší konec,“ připustil i trenér Motoru Jaroslav Modrý. „Hosté měli lepší vstup do utkání a trošku je zklidnil první gól. Hráli velice zodpovědně. Byla na nich vidět, v jakém jsou rozpoložení. Na ledě nechali všechno, aby vyhráli. My jsme také bojovali, to se klukům nedá vytknout. Ale nenašli jsme cestu, jak dát kontaktní gól, abychom dostali do hry i diváky. Něco tomu z naší strany chybělo. Nebylo to ono, ale i takové zápasy bývají,“ zhodnotil nepovedený duel.

Nějaké uspokojení po dvou vydařených vítězných utkáních prý nepřipadalo v úvahu. „Chystali jsme tým na to, že přijede hladový soupeř, který hraje o život. Kluci byli připraveni. Ale nenašli jsme cestu, jak dostat puk do branky. Musíme víc chodit do prostorů, kde to bolí. Více clonit gólmanovi a znepříjemnit mu jeho roli,“ apeloval kouč na své svěřence.

Litvínovský kouč Vladimír Országh bral výhru po sedmi porážkách s úlevou. „Jsme spokojeni, že jsme konečně vyhráli. Věděli jsme, že nastupujeme na ledě rozjetého soupeře a jsou to pro nás důležité body. Za vítězství jsme moc rádi,“ přiznal.