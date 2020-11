Rodák z Pardubic pochází ze sportovní rodiny. „Mám o tři roky staršího bráchu, který hrál hokej. Taťka závodně plaval a sport má rád, takže k němu vedl i nás. Bratr začal jako první chodit na hokej i na fotbal. Když jsem to doma viděl, tak jsem k tomu také přičichl. Vyzkoušel jsem lakros, který jsem hrál ještě donedávna, baseball, hokej i fotbal. Jezdil jsem také na koni, do čtvrté třídy jsem hrál tenis. Bylo toho víc. Ale nakonec jsem zůstal u hokeje,“ vzpomíná na své sportovní začátky. „Hokej mě ale od malička bavil nejvíce. I když jsem hrál tenis, tak jsem to vždycky bral jenom jako doplněk k hokeji. Tomu jsem všechno tak nějak podřizoval,“ dodá.

Ve svém mateřském klubu válel až do dorostenecké kategorie. „V sedmnácti letech jsem poprvé naskočil do extraligy, když byla v prvním týmu větší marodka. Byl jsem rád, že jsem dostal šanci v klubu, kde jsem vyrůstal. Bylo to hezké,“ neskrývá.

První extraligový start byl splněním jednoho ze životních snů. „Takhle brzy jsem to nečekal,“ přiznává. „Vzpomínám si, že jsem se v extralize díval na Hertla s Jaškinem, jak hrávali s košíkem. Říkal jsem si, že to by se mi také líbilo. Nakonec jsem si to splnil. Pro mladé kluky je velký zážitek, když si mohou vyzkoušet extraligu. Poprvé jsem hrál proti Kometě Brno a v hledišti bylo deset tisící diváků. Na to se nezapomíná.“

V Pardubicích nakonec nasbíral osm desítek extraligových startů, ale sám cítil, že pořádnou šanci vlastně nikdy nedostal. „Do prvního týmu jsem poprvé nakoukl v osmnácti letech za trenéra Venery. Nějak jsem se mu zalíbil a dal mi šanci, takže jsem hrál stabilně ve čtvrté lajně. Líbilo se mu, jak pracuji, a hrával jsem nějakých deset minut za zápas. Ale odjel jsem na mistrovství světa dvacítek a mezitím se v Pardubicích vyměnil trenér,“ popisuje svůj boj o místo v pardubické sestavě.

Mužstvo z města perníku převzal Miloš Říha starší a Voženílek o svou pozici musel zase začít znovu bojovat. Nedávno zesnulého bývalého kouče národního týmu poté nahradil jeho syn Miloš Říha mladší. „Když jste mladý kluk, tak je hrozně těžké získat důvěru trenéra. Je pochopitelné, že nový kouč vždycky spoléhá spíše na starší a zkušenější hráče. Za Miloše Říhy mladšího jsem tolik nehrál. Potom ale přišli Marek Zadina s Richardem Králem, kteří mi naopak dali velkou příležitost. Jenže jsem znovu odjel na dvacítky a po návratu už tým vedl Peter Draisaitl. Opět jsem spadl na pozici třináctého útočníka. Ale respektuji to. Nový trenér to nemůže stavět na mladých hráčích,“ uznává.

Vytáhlý útočník má za sebou také krátkou epizodu v dresu úhlavního pardubického rivala Hradce Králové. „Mezi oběma kluby se moc nepřestupuje. To je pravda. Od žáků to byla pořádná derby. Ale když jsem byl v Pardubicích v mladším dorostu, tak jsem se tam nepohodl s jedním z trenérů a oslovil mě právě Miloš Říha mladší, který dělal v Hradci manažera mládeže. Že bych tam mohl hrát už za starší dorost. Ale v Hradci nebyla extraliga juniorů, tak jsem se pak vrátil do Pardubic, kde jsem hrál za juniorku už jako starší dorostenec,“ vysvětluje.

Dvakrát si východočeský odchovanec zahrál také na prestižním mistrovství světa do dvaceti let. „Moje první dvacítky byly neskutečný zážitek. Hrálo se v Kanadě v Torontu a Montrealu. Na zápasy tam chodilo sedmnáct tisíc diváků a hráli proti nám nejlepší hráči světa, kteří jsou teď špičkou v NHL. Matthewes, McDavid, Nylander a další hvězdy. O rok později byl šampionát ve Finsku v Helsinkách a bylo to podobné. Zase tam nastupovali hráči, kteří jsou teď nejlepší na světě. Ale i v našem týmu byli výborní hráči. Dominik Kubalík, Pavel Zacha, Dominik Vrána, David Pastrňák, Ondřej Kaše. Měli jsme opravdu našlapaný tým a je škoda, že jsme neudělali nějaký větší úspěch,“ lituje.

Zatímco jeho hvězdní spoluhráči z dvacítek pronikli už do NHL, jeho cesta nahoru je trnitější. „Každý má jinou cestu,“ jen mávne rukou. „Tři roky jsem bojoval o nějakou šanci v první lize a jsem rád, že přišla tady v Motoru,“ ocení.

Ve Voženílkově hokejovém životopisu figuruje také sezona ve druhé finské lize v Rovaniemi. „Byla to velmi dobrá zkušenost. Angličtinu jsem uměl ze školy. Výhoda byla v tom, že Finové hovoří také školní angličtinou, takže je jim dobře rozumět. Až jsem byl docela překvapený, jak jsem to zvládl. Z hlediska kultury to však byl docela šok, protože Rovaniemi je jedno z nejsevernějších měst ve Finsku a v Evropě vůbec. Nachází se až u polárního kruhu,“ říká útočník Motoru, který si tak musel zvykat i na minimum denního světla. „Když jsem tam poprvé přiletěl, tak jsem byl překvapený, že nikde nejsou žádní lidé. Přitom bylo vidět. Až potom jsem si uvědomil, že jsou dvě hodiny v noci. V létě tam bylo celý den světlo a v zimě zase celou noc tma. Pro psychiku to bylo hodně specifické. V tom byl velký rozdíl,“ všiml si.

Ve Finsku nakonec zůstal jen sezonu. „S mým agentem jsme se domluvili, že by to chtělo zkusit někde nejvyšší soutěž. Navíc mě už v polovině sezony oslovily Pardubice, že by mě chtěly zpátky. Tak jsem v Dynamu podepsal smlouvu. Až potom přišly nějaké nabídky, že bych mohl jít na zkoušku do první finské ligy. Ale už jsem měl podepsáno v Pardubicích a vsadil jsem na tuhle cestu,“ vysvětluje.

Jenže v mateřském klubu mu znovu pšenka zrovna moc nekvetla. „K týmu přišel nový trenér Miloš Holaň a v létě jsem se mu nelíbil, tak mě poslal do první ligy,“ přikývne. Do druhé nejvyšší soutěže zamířil do Litoměřic, kde funguje svazový projekt Dukla. On už ale vzhledem k věku jeho součástí být nemohl. „Přesně tak. Byl jsem starší a měl jsem nahradit Víťu Bílka, který z Litoměřic odcházel do Německa. Shodou okolností tam trénoval Miloš Říha mladší, který mě znal z dřívějška. Vzal si mě tam na konec sezony směrem k play off. Byl jsem o dva roky starší, než byli projektoví kluci, a slíbil mi, že dostanu šanci v první lajně,“ říká ke své roli v novém týmu.

V Litoměřicích se mu líbilo. „Díky svazovému projektu máte k ruce všechno, co potřebujete. Byl tam skvělý kondiční trenér, jenž potom odešel do Magnitogorsku. Všechno tam klapalo i po herní stránce. Trenér Bruk, který nahradil Miloše Říhu mladšího, mi věřil. První rok byl výborný a před další sezonou mi kouč řekl, ať se připravím na to, že to na mě bude stát. Dostal jsem důvěru a vyšlo to,“ pochvaluje si.

Kontakt s Motorem proběhl už v průběhu minulé sezony. „Budějovice o mě měly zájem už před play off, ale Pardubice, kde jsem měl smlouvu, mě spolu s Litoměřicemi nepustily. Jednal jsem i s jinými českými kluby. Ale když se ozval Motor, tak to pro mě byla priorita. Spoustu kluků z týmu jsem znal a říkal jsem si, že pod trenérem Prospalem bych mohl ještě výkonnostně růst,“ je přesvědčený útočník, jenž smlouvu podepsal ještě předtím, než byla sezona předčasně ukončena. „Bral jsem to jako hotovou věc, že Motor postoupí do extraligy. Nikdo jiný neměl šanci ho v play off vyřadit,“ usměje se.

Po složité letní přípravě, kterou dvakrát narušila dvoutýdenní karanténa, přišla extraligová premiéra. Třaskavý duel s Hradcem začal nejhůře, jak mohl. Už v osmé vteřině Jihočeši inkasovali. „Ten první gól absolutně nechápu. Ukazovali jsme si na videu, že to Hradec po první buly takhle hraje pokaždé. To nás zaskočilo. Pak jsme dostali ještě další dva a já jsem šel do poprvé do hry už za stavu 0:3. To bylo složité a byla to strašná škoda, protože fanoušci byli skvělí i v tom počtu, ve kterém mohli přijít. První tři minuty daly ráz celému utkání. Pak už bylo strašně těžké to otáčet proti tak kvalitnímu týmu, jaký Hradec má,“ připomene Voženílek letošní trošku smutnou extraligovou premiéru.

V dalších čtyřech odehraných duelech vybojoval Madeta Motor dva body, na premiérovou extraligovou výhru však stále čeká. Další pokračování nejvyšší soutěže se bude odvíjet až podle aktuální epidemiologické situace.