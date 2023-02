Hluboká nad Vltavou - Samson České Budějovice. Krajská hokejová liga. Byl to jeden z vrcholů sportovního víkendu na jihu Čech. Byl to zápas jako hrom. Hrálo se v Kuki aréně. Pod otevřeným nebem, v dohledu byla silueta překrásného hlubockého zámku. Hvězdy na nebi, na ledě, ale i v hledišti. Nevěříte? Na ledě se proháněli třeba Martin Hanzal, René Vydarený, Vladimír Sičák nebo Zdeněk Kutlák. A v hledišti? Třeba král blafáků František Čech. Olympijský medailista Radek Ťoupal. Vedle něj bývalý fotbalový reprezentant Karel Vácha a jen o pár metrů dál volejbalista někdejší prvoligové Škody České Budějovice Želibor.

Sluníčko, mráz, úžasné stopy. To je Zadov. Na lyže láká fotbalista Marek Peterka

Domácí začali skvěle, po první třetině vedli 3:1. Hostující tým jako by čekal, až se setmí a nad ledem se krásně rozsvítí zámek. "Museli jsme si po zápase udělat společnou fotku," usmíval se Martin Hanzal. Kapitán a hvězda týmu Samson České Budějovice. V NHL odehrál 673 zápasy! Právě Hanzal "šteloval" spoluhráče i fotografa tak, aby byl hlubocký zámek vidět i na fotce. "To už je tady taková tradice." Po vítězném zápase vyprávěl Zdeněk Kutlák, který má dokonce dvě medaile z MS, o tom, jak se hraje v krajské lize: "Je pravda, že občas nám ta spolupráce zaskřípe, s tím se v této soutěži musí počítat, ale jinak je to paráda. Když se naše grupa dá dohromady, tak je to fantastické." Čtyři body v zápase (1 +3) zaznamenal René Vydarený. Doma má také medaili z MS, kterou vybojoval za své rodné Slovensko. "Tyto zápasy jsou pro nás zábavou, ale vyhrávat je také trošku naše povinnost, abychom si udělali nějakou reputaci, každý nás chce porazit, není to tak jednoduché." Domácí Matys zaznamenal za deset minut první třetiny čistý hattrick, až pak začaly góly střílet také hvězdy Samsonu. Byla to pod hlubockým zámkem oslava hokeje. Podívejte se na video.

A gólová tečka? Stylová. Minutu před koncem. V roli asistenta byl Sičák, v roli střlece král večera Martin Hanzal.

Krajská liga: Hluboká – Samson Č. Budějovice 4:7 (3:1, 0:5, 1:1), 2. Matys (Rákosník), 4. Matys (Bahula), 10. Matys (Bahula, Kantor), 42. Rákosník (Bahula, Korytar) – 12. Mrkvička (Nedorost, Šulčík), 26. Hanzal (Vydarený, Sičák), 28. Nedorost (Hanzal, Vydarený), 31. Vydarený (Kouba), 35. Vydarený (Hanzal, Kouba), 36. R. Šulčík (Hanzal), 59. Hanzal (Sičák).