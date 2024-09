Další ročník hokejové extraligy je tady, a tak dalším hostem Podcastu Deníku z jižních Čech nemohl být nikdo jiný než trenér Banes Motoru České Budějovice Ladislav Čihák. V multimediálním studiu VŠTE hovořil před středečním úvodním duelem s Karlovými Vary (17:30) o všem, co by mohlo početné fanoušky klubu i čtenáře Deníku zajímat. A rozhodně toho nebylo málo.

Trenér je rád, že jeho mužstvo začíná doma. Ale jinak neřeší těžký los, který jeho týmu přisoudil v úvodních pěti kolech největší favority soutěže. „Máme pokoru vůči celé soutěži a nevybíráme si,“ zdůrazní. Těší se na prosincový Winter Classic v Praze na Letné. „To jsou speciální zápasy, na které se člověk těší strašně moc,“ potvrdí.

Současný formát extraligy moc komentovat nechce, ale líbí se mu, že je soutěž ekonomicky stále silnější. „Díky tomu přicházejí velcí hráči a extraligu to jenom posune i zkvalitní. Proč ne,“ tvrdí.

Postup do semifinále, o kterém se hovořilo na předligové tiskovce, nepovažuje za stanovený cíl. „ To bylo trošičku překroucené. Padla otázka, co pro letošní sezonu. Tak odpověď zněla: byli bychom rádi, kdybychom se posunuli o stupínek výš,“ vysvětluje. Na případnou kolizi semifinálových duelů s mistrovstvím světa žen v Budvar aréně raději nechce moc myslet. „Je to prestižní turnaj, obrovská pocta jižním Čechám. Druhá věc je z mého pohledu bohužel nešťastný termín, velice nešťastný pro hokej jako takový. Byli bychom rádi, kdybychom ten problém řešili,“ usměje se.

Těší se na nové posily, které by měly zvýšit produktivitu týmu. „S tím jsme měli loni trochu problémy,“ připustí. O slabinách týmu hovořit nechtěl: „Žádné nemáme,“ smetl jednoznačně toto téma. Čihák věří vyrovnané gólmanské dvojici, naznačil, kdo by mohl být bodovým obráncem v přesilovkách a vyprávěl i o širším kádru svého mužstva. Řeč byla také o spolupráci s druholigovým Táborem. Bylo toho opravdu hodně.

Povídání s trenérem největšího jihočeského sportovním klubu těsně před startem extraligy přineseme na webových stránkách v Podcastu Deníku z jižních Čech ve středu. A určitě se máte na co těšit!