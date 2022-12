V 51. minutě zápasu na modré čáře napřáhl k ráně. Nevídaná bomba. Daniel Gazda vypálit umí. Vědí to všichni, ale stejně ho jen těžko dokážou ubránit. Kratý suchý nápřah a rychlá dělovka. Brankář se ani neohlédl, natož aby stačil zdvihnout lapačku. Útočník Lukáš Pech, a před brankou byli dokonce hned dva hráči Motoru, raději ještě dorážel, ale zbytečně, to už puk byl dávno v síti, z šibenice se tak rychle odrazil, že to ani někteří fanoušci nestačili zaregistrovat.

Přesně takový obránce se Motoru hodí do přesilovek. Daniel Gazda má spoustu nedostatků. Jeho defenziva není bez chyby, ale bombu od modré čáry má nevídanou. To mu nikdo nemůže upřít. Měří 184 cm, váží 89 kg. Do rány se položí celým tělem. Úžasný švih.

Také loni byl produktivní. A je pořád. Ve Zlíně byl dokonce ve sbírání kanadských bodů nejlepším hráčem. 21 bodů nejlépe vypovídá o jeho bilanci a útočných choutkách (11+10). Původní dohoda o hostování do Českých Budějovic zněla na měsíc. Ten právě skončil. Motor Gazdovi možná také přizpůsobil vzorec přesilovek. Rychlá, ale klidná výměna kotouče v útočném pásmu, hráč před brankou, puk posunutý na modrou. A bum!

Sára Saudková a Jihočech Jiří Němec. Co mají společného?

V minulosti bývaly přesilovky Motoru vyhlášené. Vyplývalo to ale také z toho, kdo byl právě na ledě. Hráči neměli naučený jeden jednoduchý vzorec. Tak to nefungovalo, ani nefunguje. "Když hrál Lála, bylo to spíš na střelu, když byli na ledě Pražák s Maříkem, bylo to techničtější, ti to často dávali až do prázdné branky," vzpomíná legendární útočník Českých Budějovic František Čech, který v nejvyšší soutěži za Motor nasázel 161 gólů. "Tenkrát to byl ale úplně jiný hokej," doplňuje Čech. Celkem sympaticky nechce porovnávat svoji éru se současným hokejem. Co ale platí i po létech, je, že systém na ledě dělají hráči a přesilovku si musí alespoň lehce přizpůsobit tomu, čemu věří a na co se cítí. Typ obránce jako je Gazda se právě do přesilovek Jihočechům bude hodit. Zní to jednoduše. Nahrávka - nahrávka a bum! Podívejte se na video.