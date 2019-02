České Budějovice – Se sytě červeným pruhem na hlavě vstoupí do play off uzdravený útočník HC Mountfield Martin Podlešák.

Martin Podlešák | Foto: DENÍK/ Václav Pancer

Jedná se o nějaký celotýmový rituál pro play off?



To ne. Kromě mě to má jenom Venca Pletka a chystá se Kuba Langhammer.



Všichni hráči barvit hlavu na červeno nechtěli?



Hlasovali jsme v kabině a nedohodli jsme se na tom. Hlavy barví jenom ten, kdo chce. Třeba se ještě někdo přidá.



Vy věříte na podobné záležitosti?



Věřím, nevěřím. Dělal jsem si to na play off každý rok. Vždycky jsem měl na hlavě nějakou barvu, tak jsem to udělal i letos a uvidíme, jestli to přinese štěstí.



V play off se hráči zásadně neholí. Když se podívám na váš porost, tak vy jste s tím začal už podstatně dřív.



Měl jsem ruku v sádře, takže jsem se holit nemohl. Teď už platí, že se holit nemůžeme, takže to zůstalo takhle. Od středy minulého týdne se nikdo nesmí holit.