České Budějovice – Stojí v čele nově vzniklého Motoru České Budějovice a.s. a chce s ním hrát první hokejovou ligu. Podnikatel Zdeněk Caska si přitom dobře uvědomuje, že za ním momentálně nejsou fanoušci ani převážná část hokejové veřejnosti.Ta dává v drtivé většině najevo svou podporu projektu bývalých hokejistů kolem Radka Bělohlava. „Byli bychom rádi, kdybychom spojili s druhou skupinou síly," vzkazuje Caska.

Zdeněk Caska předal licenci pro první ligu Radku Bělohlavovi. | Foto: Deník/ Jaroslav Sýbek

Co vás přimělo k tomu, abyste vstoupil do českobudějovického hokeje?

Jsem rodák z Budějovic, vyrůstal jsem tady a chodil do školy. To byl první impulz. Viděl jsem, že po odchodu extraligy do Hradce Králové se tady o hokej nikdo příliš nezajímá. Tak jsme do toho vstoupili. Až potom se na scéně objevila druhá strana. Když my jsme začali vyjednávat, tak žádná druhá strana ještě nebyla.



Jako kluk jste v Budějovicích chodil na hokej?

Samozřejmě. Proto jsem se do toho také teď pustil. Všichni víme, jak to s hokejem je. Je to spíše díra než nějaký příjem.



Momentálně ale už v Budějovicích nebydlíte?

Žiji v Praze, kde také podnikám.



Můžete přiblížit, v čem podnikáte?

Myslím si, že to pro hokej není podstatné. Důležitější je, jestli se nám podaří sehnat sponzory a hokej v Budějovicích zase rozjet.



Chystáte se ze svého podnikání podstatným způsobem podporovat hokej?

V tomhle začátku naše společnost klub rozhodně podporovat musí. Později to ale musí být založené na více sponzorech. Není možné, abych byl já sám jediným mecenášem. Jednání probíhají, řada firem je nám nakloněných a jde jen o to, abychom se tady shodli a skončil tento boj.



O první ligu v Budějovicích bojují dva subjekty. Jak vnímáte tuto vyostřenou situaci?

To je velice špatná situace, protože jsou to dva subjekty, které spolu soupeří o hokej v Českých Budějovicích, což samotnému hokeji nic nepřinese. Můj názor je, že bychom se měli spojit a jít tady v Budějovicích po nějaké společné cestě, aby tady hokej za něco stál.



Oslovili jste druhou skupinu?

Ano. Mluvil jsem se Stanislavem Bednaříkem.



K čemu jste dospěli?

K tomu bych se zatím nechtěl vyjadřovat, protože je to teprve začátek nějaké případné součinnosti.



Pro váš tým jste čerpali hráče především z Hradce Králové?

Hráče z Hradce máme, ale jsou tady i hokejisté z Budějovic.



Jak se bude váš kádr vytvářet dál?

To bych nechal na panu Brabcovi, který má na starosti sportovní stránku. Já zase to ostatní.



Mohl byste přiblížit vaše plány do budoucna?

Plány máme ty nejvyšší. Už jsme začali trénovat. Od radnice jsme nedostali hlavní ledovou plochu v Budějovicích, takže trénujeme u pana Pouzara a budeme v tom pokračovat dál.



Chystáte se ještě do budoucna vyjednávat s radnicí o případném pronájmu Budvar Arény?

Čekáme, jak to nakonec dopadne s druhou stranou, která jedná o prvoligové licenci s Mostem. To se teď nedá předjímat. Ale my bychom se především chtěli s druhou stranou domluvit, což by bylo nejlepší i vůči fanouškům. Je to určitě lepší, než aby tady šly dva týmy proti sobě.



Trenérem je Josef Řeháček. Kdo bude jeho asistentem?

Zatím mu v této roli vypomáhá pan Brabec, který teď bude dělat jak trenéra, tak i generálního manažera. Postupně bychom krok za krokem chtěli dojít k nějakému cíli.



V pátek odpoledne vás čeká premiérový zápas s Havlíčkovým Brodem. Máte naplánované už i další duely?

V úterý budeme hrát v Havlíčkově Brodu a o dalším utkání jednáme s Vladivostokem, který bude v Českých Budějovicích na soustředění.