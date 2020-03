Považujete postup s Motorem do extraligy za největší úspěch své kariéry?

Určitě to je největší úspěch v mé kariéře, i když bych chtěl zažít i nějaký další a třeba ještě větší. Ale tohle se bude asi těžko překonávat, protože postoupit do extraligy je vždy velmi náročné. Jsem rád, že jsem to zažil s tímhle skvělým týmem, jaký jsme letos měli.

S Litoměřicemi jste před lety postupoval z druhé do první ligy. Dají se oba postupy porovnat?

Když jsme postupovali s Litoměřicemi, tak se s tím vůbec nepočítalo. Neměli jsme tehdy žádný cíl postoupit, ale naštěstí se to povedlo. Naopak tady v Budějovicích se na postup čekalo dlouho a byl to vlastně snad kromě nulté sezóny Motoru v první lize vždy předsezónní cíl. Tím pádem tady byl i větší tlak. Je super, že se to konečně podařilo.

Jak moc vás mrzelo, že jste si kvůli pandemii koronaviru nemohli zahrát play off a vybojovat si postup přímo na ledě?

Mrzelo to hodně. Celou sezónu jsme se na to těšili, připravovali a dřeli, abychom na nejlepší část sezony byli v top formě. A pak z toho nic není… Pro spoustu hráčů to mohl být okamžik, který už nikdy nemusí zažít. Těšil jsem se, jak dobíhá posledních pár vteřin posledního zápasu, po kterém naskáčeme všichni na led a začnou ty velký oslavy. Pohár, koupání v kašně a všechno, co k tomu patří…Škoda. Všechny nás mrzí, že jsme o to přišli…

Když jste se dozvěděli o předčasném ukončení sezony, převládalo ve vás zklamání, nebo spíše radost ze splnění cíle, kterým byla extraliga?

Měli jsme samozřejmě radost, ale bylo to takové chladné. Bez velkých emocí a bez toho pravého adrenalinu, který jsme mohli zažít jen bezprostředně po zápase.

Stačili jste takový úspěch alespoň trochu oslavit?

Rychle jsme přijeli ze soustředění ve Frymburku a pěkně jsme to oslavili v restauraci Modrý Dveře. Samozřejmě nebýt karantény, tak jsme to rozhodně slavili ještě daleko víc (úsměv).

Až se uklidní situace ohledně pandemie koronaviru, máte v plánu nějakou velkou oslavu celého týmu i s fanoušky?

Nevím, jak to bude, ale určitě by bylo fajn něco podniknout, protože fanoušci si to za takovou sezonu rozhodně zaslouží. Patří jim velký dík za to, jak nás podporovali.

Zažil jste někdy ve své kariéře takovou dominanci jednoho týmu, jakou jste měli letos v Chance lize?

To jsem nezažil a myslím, že takhle jen tak někdo dominovat nebude. Byla to super jízda.

Mohlo trvat právě jednu sezonu, než jste si zvykli na náročnou práci trenéra Prospala, a letos už se její ovoce projevilo na ledě?

Ono to většinou chce čas, než si všechno sedne. Trenér Prospal přišel s nějakou vizí, jak chce, abychom se prezentovali, a začal tady podle toho trénovat. Některým hráčům trvá déle, než se přizpůsobí určitému hernímu stylu. Musí se to vychytat a případně tým doplnit o jiný typ hokejistů, aby celá skládanka do sebe zapadala. To se letos povedlo. Přišli správní hráči, kteří přijali roli, jakou dostali. Vždycky je důležité, aby tým fungoval, tak jak má.

Hokej je týmový sport, ale vy jste se stal nejproduktivnějším útočníkem týmu a byl jste z ofenzivních hráčů nejlepší i hodnocení plus/minus. Vážíte si hodně těchto osobních statistik?

Jsem za to samozřejmě rád, ale před třemi lety jsem sem přišel s cílem, abych postoupil s Motorem do extraligy. To se povedlo a je pro mě mnohem důležitější, že to vyšlo, než jsou osobní statistiky.

V klubu máte víceletou smlouvu. Měl jste na sto procent jasno, že budete v Motoru pokračovat i v příští sezoně?

Smlouvu sice mám, ale jasno jsem rozhodně neměl. V hokeji člověk nikdy neví, co se může stát. Může přijít výměna, nebo se klub s hráčem ze dne na den dohodne na ukončení smlouvy. Ale snažím se pracovat naplno a doufal jsem, že zůstanu, za což jsem samozřejmě rád. Zároveň však také vím, že mě čeká hodně dřiny, abych měl v týmu co nejlepší pozici v příští extraligové sezoně.

Mrzí vás hodně, že v klub nenabídl smlouvu vašemu spoluhráči z formace Lukáši Endálovi?

Samozřejmě mě to mrzí. S Lukynem jsme toho hodně odehráli, takže jsme věděli, co od sebe na ledě čekat. Bude mi chybět i jako kamarád v kabině. Přeji mu hodně úspěchů v jeho budoucí kariéře.

Vnímáte, že v některých hokejových klubech v aktuální situaci hráčům krátí nebo dokonce vypovídají smlouvy? Neobáváte se něčeho podobného i v Motoru a byl byste ochoten přistoupit na případné snížení platu?

Určitě to vnímám a doufám, že k ničemu takovému tady nedojde. Nikdo není rád, když se mu sahá na peníze. Ale zase je lepší dostat třeba alespoň polovinu výplaty než vůbec nic.

Jak trávíte současné dny karantény? Čím vyplňujete čas a jak se udržujete v kondici?

Koukám hlavně na filmy, čtu nebo hraji videohry. A po konci sezony jsem hlavně odpočíval. Teď je to jen takové domácí cvičení s vlastní vahou, ale chystám se i někam vyběhnout s rouškou, tak se snad neudusím (úsměv).

Začne podle vašeho odhadu včas podle plánu letní příprava?

Doufám, že ano, abychom se na další sezonu stačili pořádně připravit.