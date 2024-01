Strakonický zimní stadion, kde se rodí hokejové talenty, otevřel své brány pro nadějné mladé hráče. V rámci akce Pojď hrát hokej se zde sešlo 37 dětí, aby si vyzkoušely první kroky na ledě. Klub, který vychoval jména jako Roman Turek či Alexander Salák, zdůrazňuje potřebu větší podpory pro rozvoj sportu.

Pojď hrát hokej. Akce ve Strakonicích. Dorazilo celkem 37 dětí | Video: Deník/ Kamil Jáša

Zimní stadion, na kterém vyrůstal legendární brankář. Určitě ho znáte. Stadion i slavného hokejistu. Jmenuje Roman Turek a "zimák" stojí nedaleko Otavy ve Strakonicích.

Také klub ze Strakonic se připojil ke svazové akci Pojď hrát hokej. První krůčky na ledě udělalo 37dětí. "Podmínky pro hokej jsou u nás výborné, ale financí ve sportu není nikdy dost, potřebovali bychom jich víc," říká Roman Heimlich. Stanislav Kašpar ho doplnil: "Vyrůstají tady další kvalitní hráči, v Budějovicích je teď třeba Kříž. Třeba tady vyroste další Roman Turek." Na stadionu ve Strakonicích vyrostlo víc výborných hráčů. Kromě Turka třeba další brankář Alexander Salák. Věděli jste, že moc nechybělo a z Turka byl útočník? "Chtěl jsem dávat góly," přikyvuje člen Síně slávy českého hokeje, který vyhrál Stanley cup, na MS ve Vídni byl jasnou českou gólmanskou jedničkou. Jsem rád, jak to dopadlo," ohlédl se za svojí kariérou. Tu děti, které dorazily na akci Pojď hrát hokej, teprve začínají. Strakoničtí zapůjčili výstroj, nabídli trenérské zázemí: "Trenéři se dětem věnují přímo na ledě," potvrdila Lada Holarová, která si vzala na starost administrativu při příchodu na stadion.

Tradiční hokejová cvičení pro děti zpestřili ve Strakonicích slalomem mezi pohádkovými postavami. "Králíci z Klobouku, Bob a Bobek. Pú. To je medvídek. Tady jsou Tom a Jerry," překřikovaly se děti. Podívejte se na video u tohoto článku. "Nejdůležitější ze všeho je, aby se děti bavily pohybem. Poznávají postavičky, o to víc je to baví," doplnil přímo v bruslích na strakonické ledové ploše trenér Marek Hrubý.