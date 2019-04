Kde byly hlavní příčiny vaší porážky s Chomutovem?

Jednoduše se to dá říct tak, že když nedáme góly, tak nemůžeme vyhrát. Co k tomu víc dodat. Už je to několikátý zápas. Musíme počítat s tím, že v každém utkání nějakou branku dostaneme, i když nás naši gólmani vždycky drží ve hře. Nějaké góly prostě dát musíme. Bez toho nelze uspět. Pak si můžeme říkat, co chceme. Ale když nejsme schopni dát gól, tak vyhrávat nejde.

V posledních třech zápasech jste vsítili jediný gól. Není to z vaší strany v koncovce už také trochu křeč? Máte malinko v hlavách, že vám to tam nepadá?

Asi jo. Ale o to víc je třeba koncovku zjednodušit a všechno cpát do branky. Jiný recept na to není. Každý to ví. Mluvíme o tom, že všechny puky musí směřovat na branku. Ale góly prostě nedáváme. Dali jsme jen jeden až na konci zápasu.

Bylo na duelu znát, že vy i Chomutov jste měli prakticky už jen teoretickou naději na postup?

To má v hlavě asi každý. Na druhou stranu jdeme do každého zápasu s tím, že ho chceme vyhrát. Utkání s Chomutovem nebylo výjimkou a jiné to nebude ani ve zbývajících zápasech, které nás ještě čekají. Přístup máme pořád stejný.

V osmi utkáních baráže jste získali pouhé dva body. Není to vůči vám vzhledem k předváděným výkonům až příliš neúprosné?

Je to tak. Hodně zápasů jsme prohráli o jediný gól. Často jsme soupeře přehrávali a přesto jsme prohráli. Ve výsledku nám to dalo jen ty dva body, což je hrozně málo.

Bude těžké najít motivaci pro poslední čtyři duely, ve kterých už vám prakticky o nic nepůjde?

To by měl mít každý v sobě, že chce vyhrát. Abychom nezůstali jenom na těch dvou bodech. Abychom si nepokazili dojem ze sezony, který si myslím, že nebyl zase až tak špatný. Došli jsme až do baráže a řekl bych, že zaslouženě. Byla by škoda, kdybychom to zkazili. Budeme chtít ve zbývajících utkáních uspět. To v každém případě.