Praha– Ve třicátém extraligovém kole vyhráli hokejisté HC Mountfield v Praze na Slavii přesvědčivě 5:0 a zvítězili už pošesté za sebou. Posunuli se do čela tabulky nejvyšší soutěže a fanoušky tak nejlépe pozvali na nedělnítelevizní šlágr s Plzní (18.10).

Jakub Kovář si pět zápasů nezachytá. | Foto: Deník/ Jaroslav Sýbek

Netradičně ve slušivých černých dresech měli Jihočeši od začátku zápasu navrch. V 8. min. šli také hosté do vedení. Opět zafungovala Gulašova spolupráce s Kotalíkem, jenž přesnou přihrávku zpoza branky přetavil ve vedoucí gól.



Ve 14. min. ujel obraně Slavie nejproduktivnější hráč Mountfieldu Pavel Kašpařík a své sólo zakončil s mimořádným přehledem.



Na třetí gól se čekalo do poloviny zápasu. Vydareného nahození od modré zmizelo na chvilku v klubku hráčů. Nejrychleji se zorientoval Gulaš a bez problémů překonal Kopřivu.



Hosté se ještě ve druhé třetině dočkali i čtvrté branky. V přesilovce pět na tři byl Květoň na konci parádní kombinace, při které už mířil do prázdné branky.



Do závěrečného dějství poslal slávistický kouč Růžička do branky místo Kopřivy Furcha, ale ani on neudržel čisté konto. V přesilovce ho překonal Martynek.



Jakubu Kovářovi v protější brance třetí letošní nula rozhodně slušela.

Branky a nahrávky: 8. Kotalík (Gulaš, L. Květoň), 14. Kašpařík (Šimánek), 32. Gulaš (Vydarený), 37. L. Květoň (Gulaš, Kotalík), 51. Martynek (Kranjc, Ptáček).



Vyl. 5:4, využ. 0:3. Rozhodčí: Homola, Smitka – Lhotský, Svoboda. Diváci: 3692.



Slavia: M. Kopřiva (41. Furch) – Kadlec, Valach, Kuboš, Šulc, Roth, Kolařík, J. Krejčík – Kůrka, Alinč, Vondrka – Pospíšil, V. Růžička ml., Tomica – Sim, Dušek, Krenželok – Kalus, P. Jelínek, Sklenář. Trenéři: V. Růžička st., Čelanský a Beránek.



České Budějovice: Jakub Kovář – Ptáček, Kranjc, J. Novák, Vydarený, Němeček, Mikuš – Martynek, Kašpařík, Šimánek – Gulaš, Kotalík, L. Květoň – Červený, Langhammer, Podlešák – Sailer, Mertl, R. Pšurný. Trenéři: F. Výborný a Kupka.