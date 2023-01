V loňské sezoně jste slavil titul s Třincem jako asistent trenéra Václava Varadi. Jak se to seběhlo, že jste z ocelového města zamířil domů do Tábora? Minulá sezona se opravdu povedla. Ale Venca Varaďa už dopředu avizoval, že jako trenér skončí, čímž to pro mě bylo vlastně také vyřešené. Šel jsem do Třince víceméně za ním a další pokračování v klubu tak nedávalo smysl. Po dlouhých letech jsem se vrátil do Tábora, kde mám bydlení i zázemí. Celou hráčskou kariéru jsem cestoval po Evropě i České republice. Stejně tak to bylo i s trenéřinou. Dva roky jsem byl v Letňanech, tři roky v Budějovicích, sedm sezon v Hradci Králové a loni v Třinci. Teď jsem zpátky doma a ještě nikdy se mi nepovedlo, abych bydlel tak blízko od zimáku jako tady v Táboře (úsměv).

O vaše služby se táborský klub ucházel už o rok dříve?

Ano. Byli jsme v kontaktu s panem Šušákem poté, kdy jsem skončil v Hradci. Pár měsíců jsem mu v klubu pomáhal. Když jsem o rok později skončil v Třinci, tak jsem si nechal nějaký čas na rozmyšlenou a od prvního června jsem nastoupil do klubu jako generální manažer. Jsme menší klub, o mládež se starají Arpád Györi s Honzou Boháčem, směrem k áčku zase Míra Volena a já to zastřešuji. Nade mnou je správní rada klubu.

Je to poprvé, kdy se z vás trenéra stal funkcionář?

Už v Motoru jsem byl tři sezóny manažerem mládeže, ale vždycky jsem u toho zároveň fungoval jako asistent trenéra u juniorky. Teď to bylo poprvé, kdy jsem naskočil v roli manažera do relativně ambiciózního klubu. Pomalými kroky ho chceme posouvat dál.

V Táboře se mluví o případném postupu do první ligy. Je ta daný cíl, se kterým jste do sezony vstupovali?

Přesně tak. Povedlo se nám o něco navýšit rozpočet a pracujeme pro letošní sezonu se třinácti miliony korun. To nejsou na druhou ligu malé peníze. Máme devět profesionálních hráčů a děláme všechno pro to, abychom byli konkurenceschopní. Ale také dobře víme, že to nebude vůbec jednoduché, protože soutěž je náročná a není jednoduché se potom prokousat přes play off. Jeho vítěz postoupí přímo do Chance ligy, což je cíl, který před sebou máme od začátku sezony. Přistupujeme k němu ale krok po kroku a s velkou pokorou.

V prosinci jste od týmu odvolali trenéry Radka Bělohlava se Zdeňkem Kutlákem, když jste přitom byli na třetím místě tabulky. Co vás vedlo k tomuto kroku?

Musím především říct, že jsme byli rádi, když jsme Radka Bělohlava přemluvili, aby k našemu týmu nastoupil. A po něm jsme přesvědčili i Zdeňka Kutláka. Oba mají s hokejem obrovské zkušenosti. Ale v zápasech se silnějšími soupeři jsme výsledkově i herně propadali. Mluvíme o špičce naší skupiny. Vysoko jsme poráželi papírově slabší protivníky, ale když jsme narazili na celky z první pětky, tak jsme až na výhru v prodloužení doma s Ústím nikdy neuspěli. Po prohře v Mostu, kde to vyvrcholilo, jsme se rozhodli trenéry odvolat. Nedívali jsme se na umístění v tabulce, ale na herní projev a hlavně výkony mužstva se silnějšími soupeři. To rozhodlo.

V době, kdy jste Bělohlava s Kutlákem odvolali, jste za ně ale neměli okamžitou náhradu a vy jste znovu naskočil jako trenér na střídačku. Byla to svým způsobem improvizace, protože v klubu fungujete jako generální manažer?

Trenéry jsme odvolali osmého prosince a prozatímně jsem do toho naskočil já s Mírou Volenou, který do té doby fungoval jako manažer prvního týmu. Kandidátů na trenérský post bylo několik, řešili jsme to, ale adekvátní náhradu jsme nesehnali. V úterý rozhodla Správní rada klubu, že pro zbytek sezóny budu já hlavní trenér s asistenty Volenou a Bačem.

Dají se zvládnout obě role trenérská i manažerská?

Výhodou bylo, že spoustu věcí se mi podařilo udělat už na začátku sezony během přípravy. Uvidím, jak se to bude vyvíjet dál, ale zvládnout se to podle mého dá.

Do konce ledna je možné v hokeji přestupovat. Máte v plánu kádr před závěrem sezony ještě posílit?

Ve druhé lize je to jinak než ve vyšších soutěžích. Hráči mohou přestupovat do konce prosince a pak už nemohou hrát jinde. Druhá věc je, že každý hráč musí mít v klubu odehráno alespoň čtrnáct zápasů, aby mohl nastoupit do play off. Takže už je prakticky vyloučené, abychom kohokoliv přivedli, protože tento hokejista by nemohl zasáhnout do play off. Máme kádr uzavřený a připravený dotáhnout to až do konce sezony. Klukům věříme, že v tomto složení udělají maximum, abychom z výkonů mužstva měli hlavně dobrý pocit. Ve sportu se nedá nic nalajnovat, ale každý musí pro úspěch udělat maximum. Máme především v útoku trochu širší kádr, což by ve vyřazovacích bojích mohla být výhoda, protože se budou hrát na čtyři kola a zápasů bude na druhou ligu spousta.

Z jakého místa byste po nadstavbové části chtěli vstupovat do play off?

Čeká nás ještě hodně zápasů a stát se může cokoliv. Chceme jít krok po kroku a řešíme vždy aktuální utkání. Rádi bychom samozřejmě byli co nejvýš, abychom měli pro play off co nejlepší pozici.

Koho považujete za největší soupeře v boji o postup do Chance ligy?

Podle našich zpráv má Ústí nad Labem od města nůž na krku, že musí letos urvat postup. To je určitě jeden z kandidátů, který se k boji o postup hlásí. Stejně tak Chomutov, my se také netajíme postupovými ambicemi. Uvidíme, co Letňany nebo Příbram. V moravské skupině je úplně jasný favorit Znojmo, které tam své soupeře doslova válcuje. Má skoro dvojnásobný rozpočet než my, tam jsou postupové plány zcela jasné a klub se k tomu také hlásí. My jsme v tomhle trochu pokornější a spíš věříme, že se to povede.