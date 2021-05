Hokej jste hrál zatím skutečně jenom v rodných severních Čechách?

Pocházím z Ústí nad Labem, kde jsem také odehrál všechny mládežnické kategorie. Po prvním roce mezi dospělými jsem dostal nabídku jít do Litvínova s tím, že bych začal na farmě v Mostu. Tam jsem také skutečně začal a po dvou letech jsem dostal příležitost v extralize v Litvínově.

Jediný litvínovský mistrovský titul v historii jste tedy nestihl?

Ne. Přišel jsem dva roky po něm.

Ale jako divák jste ho určitě zažil.

Přesně tak. Hrál můj brácha a chodil jsem na všechny zápasy.

Zamrzelo vás, že jste nemohl být také přímo na ledě?

V tu chvíli ani ne. Nikdy jsem si ani nepředstavoval, že bych mohl za Litvínov vůbec hrát, takže jsem to tak nebral. Ale když se na to dívám zpětně, tak je to určitě zážitek, u kterého chcete být. Třeba se mi to někdy poštěstí.

Byla pro vás výhoda, že vám tak trochu prošlapával cestu váš starší bratr Robin, který se posunul až do KHL a v současné době se pere o účast na mistrovství světa?

Rozhodně. Celou první sezonu jsem s ním hrál v lajně. Vzal si mě pod křídla a převzal na sebe celou zodpovědnost i za mě. Mohl jsem hrát úplně v klidu a bez nervů.

Bratr je o téměř pět let starší. Byl od mládí vaším vzorem?

Byl. Snažil jsem se víceméně jít v jeho stopách a herně jsme si také hodně podobní. Určitě jsem si ho dával jako vzor.

V Litvínově jste byl pět sezon, vykonával jste roli zástupce kapitána. Potřeboval jste už nějakou změnu, proto jste se rozhodl k odchodu?

Za prvé jsem chtěl změnu a za druhé mě trochu zklamalo, jak probíhalo jednání s klubem. Do poslední sezony jsem šel s tím, že mi končí smlouva a chtěl jsem ji prodlužovat. V Litvínově jsem doma. Přišlo ale nové vedení a jednání s ním nebyla podle mých představ. Došla mi trpělivost a v polovině sezony jsem oznámil, že se budu dívat po jiném angažmá. Bavil jsem se s několika kluby, potom přišla nabídka z Budějovic a bylo to hotové velmi rychle.

Generální ředitel Vervy Pavel Hynek se vyjádřil, že jste se nedohodli na kontraktu. Znamená to, že vám Motor nabídl lepší podmínky než Litvínov?

Není to jenom o podmínkách. Jde celkově o styl jednání. Tomu, co řekl Pavel Hynek do novin, jsem se musel zasmát. Podal to tak, aby z toho on vyšel co nejlépe. To je ale moje věc a tady to nechci řešit. Jsem rád, že jsem v Budějovicích.

V Litvínově bývali vždycky velcí patrioti a moc se odtud jinam neodcházelo.

Býval to opravdu rodinný klub, ale už to neplatí. Berou tam radši cizince, za které nemusejí platit tabulkové hodnoty. Je to levnější a jednodušší.

Pro vás to znamená, že jste poprvé vyrazil mimo hranice rodného regionu?

Je to tak. Chtěl jsem zkusit něco jiného. Asi by to bylo jiné, kdybych šel třeba do zahraničí. Zůstal jsem u nás v republice, takže to zase až taková změna není.

Uvedl jste, že jste měl více možností. Co rozhodlo právě pro Budějovice?

Mluvil jsem s oběma trenéry. Volali mi pánové Modrý i Martinec a nastínili mi, jaké mají plány se mnou i s celým týmem. Mně se ta jejich vize moc líbila. Navíc Budějovice jsou krásné město a co si pamatuji, tak jsou tady i skvělí fanoušci. Hlavně, aby už zase mohli na tribuny. Každého, koho jsem se ptal, tak mi řekl, že Budějovice jsou skvělé město. Skládá se tady tým, který by měl být hodně silný.

I bratr Robin vám posvětil tento krok?

Ano. Věděl o tom, řešili jsme to spolu a Motor mi doporučil.

Jaké jsou vaše první dojmy z nového prostředí?

Kluci v kabině jsou super, nemohu si na nic stěžovat. Tréninky v letní přípravě jsou všude stejné, takže jsme dost bolaví. Ale jinak všechno super.

Motor letos vsadil na týmovou letní přípravu. Vyhovuje vám to, nebo byste měl raději individuální?

Individuální přípravu jsem zatím nezažil. U nás v Česku to moc běžné nebývá, je to zvykem spíše v Americe, kde mají hráči desetiměsíční kontrakty a po dobu letní přípravy vás klub neplatí, takže se každý připravuje sám. U nás je to jinak. Kluby vás platí po celý rok a chtějí to mít pod dohledem. To chápu. Individuálně trénují po domluvě pouze starší hráči.

Naznačili vám trenéři, jaká by měla být vaše pozice v týmu?

To ještě asi budeme probírat. Trenéři ví, jakou jsem měl pozici v Litvínově. Už jsem tam byl v jakési škatulce, ze které se těžko vylézá. Chtějí mi pomoci v mém dalším hokejovém růstu. Jsem rád, že jsem zase na nové startovní čáře a mohu předvádět co nejlepší výkony.

Vedoucí mužstva Ladislav Gula je původem z Litvínova. Věděl jste to, že máte v týmu soukmenovce?

Pana Gulu jsem osobně neznal, ale kluci mi říkali, že je z Litvínova.

Když přicházíte z Litvínova, tak ani pro soukromý život si Budějovicemi asi nepohoršíte. Souhlasíte?

Přesně tak. Ještě než jsem podepsal smlouvu, tak jsem si to tady byl na dva dny omrknout a hned jsem si Budějovice zamiloval.