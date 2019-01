České Budějovice – Cíl se splnit nepodařilo. Hokejisté ČEZ Motoru prohráli, byť v silně oslabeném složení, v semifinále prvoligového play off se Slavií Praha hladce 0:4 na zápasy a o kýžený postup do extraligy se tak budou muset poprat zase až příští rok. Na druhou stranu sezona rozhodně nebyla žádným mimořádným propadákem. Za právě skončeným ročníkem se ohlíží trenér Radek Bělohlav.

Radek Bělohlav | Foto: Deník/ Jaroslav Sýbek

Jaké je vaše hodnocení sezony, která až na ten samotný konec špatná nebyla?

Myslím si, že máme dobře nastavenou cestu, ale také náročné cíle, které se nám letos nepodařilo splnit. Během sezony jsme se udržovali na pozicích, na kterých jsme chtěli být. Hlavně do poloviny ročníku byla z naší strany dobrá i předváděná hra a dařilo se nám plnit hlediště. Kdybychom nepředváděli atraktivní hru, tak by za námi fanoušci určitě nechodili.



Po základní části jste skončili o jediný bod třetí. Toto umístění jste brali?

Popravdě řečeno to mohlo být i o něco lepší. Tajně jsem v to doufal. Přispěla k tomu ale i naše administrativní chyba, kdy jsme přišli o šest bodů. Základní část jsme tak zakončili na třetím místě.



Se ctí jste zvládli i těžkou sérii čtvrtfinále play off, kdy jste v poměru 4:1 na zápasy vyřadili nepříjemný Přerov.

Do play off jsme nevstoupili špatně. Vyrovnali jsme se tvrdé hře Přerova a předváděli jsme dobrý hokej. Dařily se nám přesilovky a zvládli jsme tu sérii i takticky.



Do semifinálové série se Slavií jste ale vstupovali značně oslabeni a výsledkem byla hladká porážka 0:4.

To beru i na sebe. Měli jsme být lépe připraveni, abychom byli odolnější a nastoupili jsme do semifinále s větším počtem hráčů. Měli jsme být důslednější a beru to na sebe, protože jsem v klubu nejdéle. Ukázalo se, že potřebujeme mít větší sílu a odolnější hráče hlavně na jaře.



Bylo vůbec reálné v takto oslabené sestavě Slavii vyřadit?

Nevím, jestli jsme Slavii mohli přímo vyřadit. Každopádně jsme ji ale měli více potrápit. Klukům jsem pořád zdůrazňoval i při zápasech v Praze, že naším úkolem je vrátit sérii ještě do Budějovic, což se nám nepodařilo. Ale bylo to v našich silách.



I přes tak velkou marodku?

Je třeba si říct, že až na Lukáše Kříže jsme neměli v průběhu celé sezony takhle pohromadě obranu. Nemůžeme se vymlouvat, že bychom na tom se sestavou byli úplně zle. To ne. Chyběla mi tam větší odvaha vzít to na sebe a rozhodnout ve chvílích, kdy nám to soupeř nabídl. Slavia nás v žádném utkání nepřehrála. Tlačili jsme se do ní, protože jsme věděli, že má horší defenzivu než ofenzivu. Chyby z její strany přišly, ale nedokázali jsme je potrestat. Tam to na sebe musejí vzít zkušení hráči, kterých jsme v týmu několik měli. Jestliže dáme jenom tři góly za sérii, to je až trapné. Rozhodně se nemůžeme vymlouvat na to, že nás bylo málo. Málo nás bylo, ale to se stala chyba jinde a beru ji na sebe.



Mohly sérii ovlivnit také výkony gólmanů. Zatímco slávista Hylák inkasoval ve čtyřech zápasech jen třikrát, Ondřej Bláha kapituloval přece jen častěji.

Vůbec nechci snižovat Hylákovy výkony. Nedostali jsme ho ale pod tlak a jeho beci mu zajistili absolutní klid pro chytání. A to i přesto, že jsme soupeře celkově přestříleli. To na naší straně Ondra bohužel neměl. Slávisté se do něj tlačili a tlak do naší branky byl místy obrovský. Navíc jsme ho nedokázali ubránit ani před přímými nájezdy hráčů Slavie. Neřekl bych, že Hylák Ondru Bláhu předčil.



Sezona skončila. Co bude následovat dál?

Až do prvního dubna ještě budeme trénovat na ledě. Pokračovat budeme jenom se zdravými hráči. Někteří dohrávali sezonu dost na hraně, tak ty pošleme na doléčení. Kádr doplnili kluci dorazového ročníku z juniorky. Budeme na ledě zhruba s dvaceti hráči. Ti ostatní teď budou mít spoustu času na doléčení.



Už jste řešili i kádrové změny pro příští sezonu?

Řešíme to pořád. I s ohledem na to, jak sezona dopadla, se budu snažit doporučovat některé odolnější hráče a snažit se přesvědčit ty, kteří tady budou pokračovat, aby věděli, o co našemu klubu jde a vzali si to za své.



Nebyl váš tým až moc hokejový, zatímco v play off hokej přerůstá už spíše ve válku na ledě?

Nevím, jestli jsme měli až tak hokejový tým. Hráči v sobě srdíčko prostě musejí najít. Stačí se podívat kolem sebe, jak se hraje play off v extralize. Tam je vidět srdce u hráčů, kteří na to mají. Udělají všechno, ať je jim dvacet let, nebo čtyřicet. Nechají na ledě maximum, aby gól za každou cenu dali, nebo ho naopak nedostali. Porvou se za tým i za cenu vlastní újmy. Tak to v play off prostě je a sebeobětování jsem na straně Slavie viděl větší. Vidím to i v ostatních sériích, jak se o to kdo dokáže rvát. To jsou pak úspěšné týmy. Také ode mě kluci slyšeli kritiku i to, co bych chtěl, abychom do budoucna zlepšili. Bez srdíčka a sebeobětování to nepůjde. U nás, ale ani nikde jinde.



Váš trenérský tým bude pokračovat ve stejném složení i v příští sezoně?

Neúspěch v play off beru i na svá bedra a myslím si, že možná dojde k nějaké změně. To je ale otázka dalších dní.