Rozbory fanoušků, připomínky, občas chvála. Videa. A anonymní vzkazy. Většinou hodně hrubé. Co by fanoušci do očí hráčům nebo trenérovi nikdy neřekli, prostřednictvím sociálních sítí pošlou do světa bez záran.

Řeší sestavu, výkony, útočníky, obránce i brankáře. Dokonce i trenéry a vedení klubu. A taktiku.

Generální manažer Motoru České Budějovice Stanislav BednaříkZdroj: Deník/ archiv

Fandové totiž samozřejmě vědí "nejlépe", proč hraje ten, proč nehraje jiný a proč by neměl hrát ten, co hraje.

"Čtu je," přikyvuje generální manažer Motoru České Budějovice Stanislav Bednařík. Mluví právě o sociálních sítích. Vnímá, co se fanouškům Motoru líbí, co méně a co vůbec. Řídit se podle rad z internetu pochopitelně nemůže, ale určitý obrázek si dotváří.

"Já vnímám tímto způsobem nejen hokej. Ale také fotbal a další sporty," říká bývalý extraligový hokejista, který v nejvyšší soutěži vede českobudějovický Motor. "Řadím se mezi miliony trenérů - amatérů, kteří přesně v tu chvíli vědí, co by ten konkrétní trenér měl s týmem dělat," směje se. "Ale na druhou stranu jsem soudný, našim trenérům do toho nekecám." Opravdu? Nikdy? "Diskutujeme spolu, to ano, nikdy ale netrvám na tom, aby můj pohled a můj názor oni akceptovali a využívali. To ne."

Sociální sítě mohou hráče podpořit, když se daří, ale také dostat jejich sebeděomí ještě níž, když to týmu nejde. "Já sociální sítě sleduju," zopakoval Bendařík. "Vnímám, že jsou fanoušci hodně kritičtí, souhlasím s tím, že je třeba, aby nad námi práskal bič a snažili jsme se každý den být o něco lepší, než jsme byli den předchozí. V našem týmu jsou osobnosti v čele s Milanem Gulašem, Lukášem Pechem a dalšími. My ale disponujeme jedním z nejnižších rozpočtů v extralize. Jsme-li po polovině zákaldní soutěže někde okolo středu tabulky, to určitě není něco, co bychom měli považovat za zklamání. Plus - minus to odpovídá tomu, kde bycho měli být."