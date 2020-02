Je pro vás hodně důležité, jakou máte k dispozici výstroj a výzbroj?

Nejdůležitější jsou pro mě hokejky. Musím je mít seříznuté úplně přesně tak, jak potřebuji. To se týká i bambule na konci hole, kterou mám u horní ruky. Pokud by nebyla omotaná přesně tak, jako vždycky, tak bych s tou hokejkou asi nenastoupil.

Hokejka je pro vás jako váš pracovní nástroj z hokejové výzbroje nejdůležitější?

Je to tak. Hokejka je pro mě nejdůležitější část výzbroje.

Hole si obalujete a chystáte před každým tréninkem?

Ano. Hokejku si obaluji před každým tréninkem i zápasem, ale pouze dole na lopatě. O přestávkách mezi třetinami už ne. Ale máme v kabině kluky, kteří to dělají.

Poznal byste, kdyby byla vaše hůl třeba o tři centimetry kratší, než jste zvyklý?

Tři centimetry je hodně. Poznám i milimetr rozdílu. Hlídám si hokejku, aby byla skutečně úplně přesně tak, jak jsem zvyklý. Pokud není, tak si ji dopiluji.

K té ideální délce, aby vám co nejlépe vyhovovala, jste dospěl v průběhu kariéry?

Dříve jsem s hokejkami docela dost experimentoval. Co se týká délky i zahnutí čepele. Teď jsem našel ideální délku a snažím se ji držet úplně na milimetr.

Dostáváte hokejky objednané přesně na míru?

Ano. Firma Bauer dělá sériově trochu kratší hokejky, takže jsem si je musel nechat prodloužit, protože jsem vyšší postavy. Mám je nastavené oproti standardu o několik centimetrů a používám docela měkké hole.

Jaké je pro vás nejlepší zahnutí svých hokejek, jste si také odzkoušel?

Dřív nebyly takové možnosti. Hokejky se zahřívaly nad plotnou a potom se strčily do okapu, aby se ohnuly, nebo se ně šláplo (smích). Teď jsou tři typy zahnutí a já mám to univerzální, kterého se držím.

Kolik stojí vaše hokejka?

Cena se pohybuje kolem šesti tisíc korun. Alespoň myslím.

Je to poměrně drahá záležitost. Berete to také v potaz, nebo na to při zápase i při tréninku člověk nemůže myslet?

Přijde mi, že každá hokejka je trochu jiná. To poznám, když ji dostanu do ruky. Pokud jí nevěřím, tak s ní nehraji zápasy, ale jenom s ní trénuji.

Máte speciálně vybrané hole, které si berete jenom na zápasy?

Většinou se snažím, abych si bral na zápas hokejky, se kterými také trénuji. Jsem na ně zvyklý, což je značná výhoda. I koncovou bambuli mám omačkanou tak, že bych s jinou hokejkou do zápasu jít nemohl. Když ji zlomím, tak mi holt nic jiného nezbývá.

Je pro vás z takového psychologického hlediska průšvih, když třeba hned v páté minutě zápasu zlomíte hokejku a musíte si tak vzít jinou?

Nevím, jak pro ostatní kluky, ale pro mě to příjemné není. Ale co se dá dělat. Řeknu si, že hokejky by měly být plus minus stejné, a vezmu jinou. Ale není tak ohraná, takže také není tak měkká jako nová. To se však nedá nic dělat.

Kolik přibližně spotřebujete hokejek za jednu sezonu?

Záleží na modelu, jaký zrovna dostaneme. Některé se lámou více, některé méně. Ale zlomím jich docela dost. Bude to kolem třiceti za sezonu. Největší spotřebu mají asi centři, kteří chodí na buly. Tam to praská hodně. Ale u nás beků se při golfákách od modré lámou také často.

Když přejdeme k výstroji a začneme shora. Kladete důraz na to, jakou máte helmu?

U helmy jsem také dlouho vybíral, aby mi opravdu seděla. Když se jde do souboje, tak některé helmy mají tendenci padat do obličeje. Před dvěma roky jsem si našel přilbu, která mi vyhovuje. Loni jsem měl jinou, ale teď jsem se zase vrátil k té původní. Ta je pro mě ideální.

Nevadí vám ve výhledu plexisklový štít, který se často mlží?

Štítek sice trochu vadí, ale ochrana očí je třeba. Člověk si na plexisklo zvykne a vůbec mi to nevadí.

Ale viditelnost občas ideální není, když se opravdu zamlží?

Když dojde ke změně teploty, tak se to na některých stadionech mlží. Vyrábí se ale postřiky, kterými se štítky čistí, a pak se mlží méně.

Používáte chránič zubů?

Ano. Mám docela velký a vypadá možná trochu legračně. Vyráběl mi ho můj známý zubař. Je až ke kořínkům zubů. Většinou se v případě zásahu zub zlomí hned u kořene. Takhle mi to chrání celé zuby. Když dostanete pukem, tak je to o dost horší než třeba hokejkou nebo loktem.

Chránič vám zatím pokaždé pomohl, nebo jste už měl nějaký problém?

Jednou se mi stalo, že jsem ho zapomněl, když jsme hráli ve Vítkovicích, a hned mi vyrazili zub. Od té doby už si dávám pozor, abych ho měl, a snažím se s ním hrát pořád.

Vestu a chrániče loktů máte všichni podobné?

Všechny části výstroje si každý musí vyzkoušet tak, aby mu co nejlépe seděly. Vesta musí být hlavně co nejlehčí, a aby v ní byla zachována velká pohyblivost.

Doba se asi od vašich mladých let posunula a všechny součásti výstroje jsou výrazně lehčí i lépe chrání?

Určitě. U vesty to není až tak rapidní rozdíl. Možná jenom ve váze. Jinak je to zhruba stejné. Největší vývoj zaznamenaly hokejky a brusle.

Hokejové kalhoty mají útočníci a obránci rozdílné?

Jsou tři druhy kalhot. Já mám na suchý zip, které se zapínají rovnou na nohy. Sice až tolik nechrání, ale jsou lehčí a pohyblivost je v nich také větší.

Když dostanete prudký zápas pukem, je to hodně cítit?

Záleží, kam pukem dostanete. Na holeň to až tolik nebolí, ale nejhorší je to do kotníků, případně do nějakého nechráněného místa. Třeba do stehna nebo nad koleno.

Důležitou součástí výstroje je každopádně i suspenzor. Souhlasíte?

Přesně tak. To je nezbytná součást, o tom je naprosto zbytečné se bavit. Suspenzor musí být (úsměv).

Ochrání stoprocentně, když přijde tvrdá rána kotoučem?

Rozhodně ne. Chránič to není velký, a když přijde fakt tvrdá střela golfákem, nebo vás někdo sekne zespodu hokejkou, tak to není příjemné. Ale bez něj by to bylo ještě mnohem horší.

Chrániče holení mají obránci větší a širší než útočníci?

Ne. Chrániče holení jsou pro obránce i útočníky stejné, ale je jich také víc druhů.

Jejich kvalita musela jít nahoru už jenom podle toho, jak často se v dnešním hokeji blokují střely.

O něco lepší to je. To určitě. Jsou lehčí a malinko více chrání. Spíše je to ale stylem hokeje, který se změnil a zrychlil. Ve všech klubech se teď nově učí blokovat střely. V tom je změna. V chráničích úplně ne.

Brusle jsou velice důležitou součástí výstroje?

V každém případě. Oproti mému mládí jsou výrazně lehčí a řeší se i jejich sklon nebo délka nože. Důležitá je i tvrdost bruslí. Je tam skutečně spousta aspektů. Dávají se do trouby, kde se vytvarují podle tvaru nohy. Ale ani to není záruka, že vám budou sedět. Může v nich bolet noha. Není moc hráčů, kteří by byli schopni bez tréninku jít s novými bruslemi rovnou do zápasu.

Jedny brusle vám vydrží celou sezonu?

Brusle vydrží tak půl sezony. Potřebujete většinou dvoje na rok. Přece jen jsme každý den na ledě a opotřebení je velké.

Ochrání vás brusle při střelách do kotníku?

Chrání, ale stejně vám tvrdá střela úplně v pohodě může zlomit nějakou kůstku v nártu nebo v kotníku. Úplně to neochrání. Někdo si na brusle připíná ještě speciální chrániče. Ty už ochrání stoprocentně.

Hokejových rukavic je dost druhů. V čem jsou odlišnosti?

Jednotlivé rukavice se dost liší. Velikostí i tím, jak jsou upnuté na ruku. Každý si musí najít ty, které mu vyhovují nejvíce.

Zabrání při seknutí ze strany soupeře zlomenině prstu?

Na rukavicích jsou spáry, které jsou sice malé, ale když do ní dostanete, tak není záruka, že se nic nezlomí.

Jaký je váš vztah k puku. Máte ho rád, s chutí se s ním s hokejkou mazlíte? Nebo ho nemáte rád, že to s ním bolí?

Jak kdy. Někdy si s pukem moc nerozumím, jindy je to lepší. Nejsem vyloženě technický hráč. Máme v týmu šikovnější hokejisty.

Máte doma nějaký kotouč schovaný?

Mám jeden. Ten, se kterým jsem dal svůj první extraligový gól. A k tomu hokejku. Bylo to tady v Budějovicích s Kladnem.