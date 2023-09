Jména sportovců na fotografii máme v redakci k dispozici. Ale kdo z vás je hokejovým odborníkem na Motor? Zkuste společně s námi zavzpomínat. Poznáte legendární hokejisty, kteří obuli kopačky?

Dresy, ve kterých Motor hraje přípravu na sezonu | Video: Deník/ Kamil Jáša

V hokejových týmech vždy byli výborní hokejisté. O Motoru to platí dvojnásob. Na jihu se dokonce rodili obojživelníci. Platilo to i obráceně, třeba fotbalisté Karel Vácha, Jiří Povišer a Karel Poborský hrávali hokej doma na Hluboké báječně…

Šikovných fotbalistů by se mezi hokejisty našla spousta. Třeba legendární král blafáků František Čech, na kterého nedávno v Deníku zavzpomínal Dominik Hašek, hrál fotbal úžasně. Kdoví, kam by to dotáhl, kdyby ho v Praze na Slavii nezlákali k hokeji? Vynikajících hráčů, kteří to uměli s pukem i s fotbalovým míčem ale nejdeme v historii Motoru víc. A nejen v Motoru. "V zimě jsme hráli hokej, v létě fotbal," popisoval legendární mistr Evropy z fotbalového 1976 Antonín Panenka. Podívejte se na dobový snímek, kde pózovali před fotoaparátem hráči Motoru České Budějovice. Zápas se odehrál podle pamětníků v Řepči. Výsledek dohromady nedáme. Ale poznáte gólmana? Poznáte všechny hráče na snímku? My jejich jména máme k dispozici. Napište nám. Můžeme si společně zavzpomínat.