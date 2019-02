České Budějovice – Přibrzdily ho problémy s kolenem, které musela vyřešit až operace. Ale nezastavily. Už je zase zpátky. Kapitán hokejistů ČEZ Motoru Zdeněk Kutlák (38 let) je opět oporou zadních řad českobudějovického týmu, který čeká nejbližší zápas Chance ligy v neděli s Havířovem (16.30).

Zdeněk Kutlák | Foto: Jan Škrle

Před Vánoci jste musel na operaci s kolenem. Co bylo důvodem?

Koleno mě bolelo už delší dobu. Ale nepřikládal jsem tomu větší váhu a myslel jsem, že to přejde. Že je přetížené, což by při hokejovém provozu nebylo zase až tak divné. Nijak jsem to neřešil.



Pátého prosince jste nedohrál domácí zápas s Benátkami nad Jizerou. Tam přišel ten impulz, abyste problém s kolenem začal řešit?

Po první třetině zápasu s Benátkami jsem koleno ukázal doktoru Vodičkovi. Když se na něj podíval, tak mě rovnou poslal do kabiny, že to vypadá na problém s meniskem. To pak potvrdilo i vyšetření na magnetické rezonanci.



Co přesně podrobné vyšetření odhalilo?

Měl jsem rozdrcený meniskus. Nebylo to z nějakého konkrétního zákroku soupeře. Bylo to dáno dlouhodobým používáním, abych tak lidově řekl.



Existoval i jiný způsob léčby než operace?

Ne. V úvahu připadala jedině operace.



Už jste měl někdy v minulosti problémy s koleny?

Tohle bylo poprvé. Kdysi jsem měl jednou natažené postranní vazy, ale tam se to vyřešilo ortézou na několik týdnů. Na operaci jsem byl poprvé.



Za pár dní vám bude devětatřicet. To vám kolena při vašem hokejovém nasazení stejně vydržela dost.

To určitě. Nemohu si stěžovat. Držela dlouho (úsměv).



Kdo vás operoval?

Náš klubový lékař Filip Krejčí. A asi se mu to povedlo dobře, protože koleno zatím drží (smích).



Také rehabilitaci jste zvládl až nečekaně rychle.

Je fakt, že to šlo rychleji, než jsem čekal. Na operaci jsem byl sedmnáctého prosince a další zápas jsem hrál osmadvacátého ledna v Prostějově. Sám jsem byl překvapený, že to šlo tak rychle.



Cítil jste na ledě více než měsíční výpadek?

Pauza byla samozřejmě znát. To vám řekne každý hráč, že návrat po zranění není nikdy jednoduchý. Fyzicky jsem se cítil v pohodě, ale herní výpadek se projevit musel. Musím se do toho zase dostat.



Poslední zápas jste odehráli na Kladně, kde jste sice vedli 2:0, ale domácí si pak vynutili značný tlak a zápas otočili. Jak jste viděl utkání jako jeho přímý aktér?

Úplně špatně jsme nezačali, ale potom nás Kladno několikrát zmáčklo a odolávali jsme s vypětím všech sil. Soupeř hrál opravdu dobře. Sice se nám povedlo dát dva góly, vedli jsme 2:0, ale neodpovídalo to tomu, co se na ledě dělo. Ve třetí třetině dali domácí dva slepené góly a měli navrch. Kladno víc chtělo, bylo lepší a vyhrálo zaslouženě.



Pod takový tlak vás v letošní sezoně ještě nikdo nedostal. Souhlasíte?

Tlak to byl velký, to je fakt. Kladno hrálo opravdu dobře. Nevím, jestli se dá říct, že nás vyloženě přehrávalo, ale navrch mělo.



Chance liga má nyní reprezentační přestávku. Z původně plánovaných tří dnů volna je jich nakonec kvůli viróze v kabině pět. Hodí se?

Určitě. Volno přišlo vhod. Spousta kluků byla takových polonemocných, tak se alespoň mohou dát dohromady. Je to vlastně poslední odpočinek před závěrem sezony. Nějaký den nepůjdeme na zimák, takže si také trochu vyčistíme hlavy. Potom už se pojede naplno až do konce sezony.



Do konce základní části soutěže zbývá posledních sedm kol. Aktuálně jste na čtvrtém místě tabulky, ale Kladno a Vsetín před vámi jsou na dostřel. Jak moc je pro vás důležité co nejlepší umístění pro play off?

Já osobně si s tím až tolik hlavu nelámu. Pokud chceme jít do baráže, tak stejně musíme vybouchat všechny soupeře, kteří se nám postaví do cesty. Ani nevidím nikoho, na koho by se nám nějak extrémně dařilo. Chceme být samozřejmě co nejvýš, ale v play off se stejně všechno nuluje.



Ale závěr základní části je důležitý také pro získání pohody pro play off, o čemž jste se v negativním smyslu přesvědčili před rokem.

To je podle mého důležitější než konečné umístění. V posledních zápasech je třeba vyladit formu na play off.



Sledujete, jak jsou na tom také vaši potencionální soupeři pro vyřazovací boje?

Samozřejmě to sledujeme. Výsledky zápasů i to, jak kdo posiloval.



Mrknete se občas s výhledem na případnou baráž také na spodek extraligové tabulky, kde se Pardubice a Chomutov zmítají ve značných problémech?

Extraligu sleduji a sledoval jsem vždycky. Vím, jak kdo hraje. Ale obecně. Ne z pohledu, s kým bychom mohli hrát v baráži. To vůbec. Tam se musíme nejdřív dostat.



Spolu s Jiřím Šimánkem a Reném Vydareným máte pro závěr sezony střídavý start do extraligového Hradce Králové. Existuje varianta, že byste tam nastoupil?

Taková byla dohoda klubů. Střídavý start má strašně moc kluků. Nijak se tím nezabývám. Dokud neskončí sezona tady v Motoru, tak nic takového nepřipadá v úvahu.