Před třiceti roky zemřel František Mizera. Mistr světa přivedl k hokeji vnuka

Jedenadvacátého ledna to bude přesně 30 let, co do hokejového nebe mezi elegantní útočníky odešel František Mizera. K hokeji přivedl vnuka Vladimíra, který svědomitě plní roli videokouče u hokejové reprezentace U18.

František Mizera přivedl k hokeji svého vnuka Vladimíra | Video: Deník/ archiv Deníku

František Mizera se narodil 23. srpna 1919. Reprezentoval Československo na mistrovství světa, ze kterého měl zlatou medaili, v témže roce (1949) se stal i mistrem Evropy. Pro fanoušky Českých Budějovic, za které odehrál celou klubovou kariéru, je legendou. U stropu Budvar arény visí jeho dres. "Děda mě vodil na zimní stadion od šesti let," vzpomíná vnuk Vladimír, který v Motoru ČB působí v roli obchodního manažera. "Děda snad nevynechal můj jediný trénink," přidává vnuk mistra světa vzpomínku na slavného hokejového dědečka. "Vždy na mě čekal po trénincích a po zápasech, když jsem ještě jako žáček hrával za Budějovice." Top jsou vzpomínky, které Vladimírovi nikdo z paměti nevymaže. Z blokaře herec. A hned na otáčivém hledišti. Dubluje Petra Rychlého Kromě zlatého úspěchu na ME 1949 se František Mizera podstatnou měrou podílel na prvním a jediném českobudějovickém titulu mistra ligy v sezóně 1950/1951. Při potížích s obsazením trenérského postu údajně měl tréninky na starosti zkušený hráč. Hádejte kdo? Ano. František Mizera. Po skončení aktivní činnosti zůstal u hokeje, působil jako trenér, u českobudějovického týmu již oficiálně od sezony 1956-1957, kdy v průběhu soutěže střídal Oldřicha Hurycha, do sezony 1958-1959, kdy pro změnu byl v průběhu sezony nahrazen Karlem Bílkem. Dlouhá léta pracoval také jako hokejový funkcionář. V reprezentaci odehrál 15 zápasů, ve kterých vstřelil 8 gólů. "Vzpomínám na něj moc rád. Každá vzpomínka na dědu je milá," říká Vladimír a rozhlíží se po zimním stadionu. "Není den, kdy bych byl na zimáku a nevzpomněl si na něj." Vzpomeňte si také. Třeba při hokejovém utkání. Nad ledem visí dres Františka Mizery. Podívejte se na videu na jinou klubovou legendu. Určitě ji znáte. Přestože za Motor neodehrál v extralize ani zápas, nechybí už 25 let na žádném zápase: Lumír Mraček.

