Pauzy chtěli trenéři využít k uzdravení marodů a také k dotrénování. Ale situace není až tak jednoduchá. „Řada kluků je malinko nakřáplých a představoval bych si to trochu jinak. S doháněním kondice je to tak komplikované. Musíme být trpěliví,“ je si trenér Jaroslav Modrý vědom. „Je důležitější, aby byli kluci zdraví, než abychom kondici doháněli za každou cenu. Nezbývá nám, než také naslouchat lékařům a respektovat jejich názor,“ má kouč jasno.

Skutečně početná marodka, která tým trápila před reprezentační přestávkou, už se ale naštěstí začíná vyprazdňovat. Do tréninku se zapojili kapitán Milan Gulaš, gólman Dominik Hrachovina, Petr Šenkeřík i Jiří Ondráček. „Kluci se pomalu vracejí a máme ještě pár dní do dalšího zápasu s Brnem, tak máme čas se nachystat, abychom byli dobře připraveni,“ přeje si.

Zatím je trochu s otazníkem návrat Jiřího Novotného. Zkušený útočník týmu vypomohl v době největší marodky. Poté odcestoval pracovně do Švýcarska, ale jestli naskočí ve čtvrtek proti Kometě, to zatím jisté není. „V tuto chvíli opravdu nemohu říct, jak to s Jirkou bude,“ jen trenér pokrčí rameny.

Kometa ve čtvrtek rozhodně nebude jednoduchý soupeř. Vstup do sezony jí nevyšel ani zdaleka podle představ a majitel klubu Libor Zábranský na to zareagoval po svém. Vrátil se v pozici jednoho z trenérů na střídačku. „Samozřejmě sledujeme, co se děje v táboře našich soupeřů. Kometě se vrátil trenér, který s ní měl v minulosti velké úspěchy. Navíc je to vlastník, ke kterému se hráči chovají úplně jinak a úplně jinak před ním budou vystupovat. Třeba budou lépe připraveni. Ale to ukáže až čas. My musíme nachystat naše kluky, abychom byli na zápas co nejlépe připraveni a nic nás nepřekvapilo,“ zdůrazní.

Sám Jaroslav Modrý si zpestřil reprezentační přestávku zápasem v dresu národního veteránského týmu, který v Budvar aréně s přehledem deklasoval výběr Izraele 10:0, a kouč Motoru se zapsal i do střelecké listiny. „V roce 2012 jsem ukončil kariéru a od té doby jsem odehrál jen minimum podobných exhibicí. Bylo fajn vidět zase kluky, se kterými jsem strávil některé momenty své kariéry a přišel jsem s nimi do styku. Ale po hokejové stránce už to není, co to bývalo,“ usměje se.

Izraelci nejsou zrovna hokejovým národem a na ledě to bylo znát. „Oni se to učí. Ale jde o popularizaci hokeje v celém světě. V Izraeli začínají stavět stadiony a budovat hokejovou kulturu, což je dobře. My jim s tím touto formou rádi pomůžeme,“ přikývne Modrý.