České Budějovice - Někdejší pardubický kapitán Jan Snopek přichází posílit zadní řady extraligových hokejistů HC Mountfield. Do přípravy se zapojí v pondělí.

Sportovní manažer klubu Jaroslav Jágr (vlevo) s obráncem Janem Snopkem a trenérem Janem Tlačilem. | Foto: Deník/ Jaroslav Sýbek

Hokejisté HC Mountfield včera představili první velkou posilu pro příští sezonu, kterou je v expardubický obránce Jan Snopek (32 let).

Co bylo rozhodující, že jste zamířil právě do Mountfieldu?

Rozhodlo vstřícné jednání vedení klubu a ochota převzít mou smlouvu, kterou jsem měl podepsanou v Pardubicích. Dalším faktorem bylo, že Mountfield chce hrát o přední příčky. Je to kvalitní klub.

Co bylo důvodem, že jste se nedomluvili na dalším pokračování spolupráce v Pardubicích?

V lednu jsem tam podepsal novou smlouvu, ale jinak mi k tomu bohužel nikdo nic neřekl. Jenom mi řekli, že zasedala správní rada a v Pardubicích už nebudu v další sezoně pokračovat. Žádný konkrétní důvod jsem se nedozvěděl.

Měl jste ještě nějaké jiné nabídky třeba ze zahraničí?

Ze zahraničí jsem nabídky měl a vypadalo to hodně aktuálně. V české extralize jsem moc nejednal. Už mám přece jen také svoje roky a nechtělo se mi cestovat třeba někam na Moravu. Než dojíždět někam daleko, to jsem raději chtěl jít na rok pryč s celou rodinou. Vypadalo to hodně vážně, ale nakonec rozhodly další odstupné částky, které by klub musel zaplatit. Proto jsem se rozhodl pro Budějovice.

Mohl byste prozradit, o který zahraniční klub se jednalo?

Byly to většinou švédské kluby, protože ve Švédsku jsem před dvanácti roky hrál. Líbilo se mi tam a měl jsem tam ještě nějaké kontakty.

Na jihu Čech už jste podepsal novou smlouvu?

Předpokládám, že zůstane stejná smlouva jako v Pardubicích, jenom se dohodneme na nějakých dodatcích.

Dosud jste se připravoval v Pardubicích sám, nebo s mužstvem?

Už čtvrtý týden trénuju sám, ale stejným modelem, jako bych trénoval s týmem. Neměl by být problém, abych se zařadil do nového mužstva.

Nedělá vám problém individuální trénink?

Občas je těžké se k tomu přinutit, ale jel jsem sedm dní v týdnu. Občas bylo těžké se dohodnout s rodinou, že zrovna nebudu doma. Ale tak to je. Nevěděl jsem, jak dlouho budu bez týmu, takže jsem musel trénovat sám.

Volal jste někomu z nových spoluhráčů, jak probíhá letní příprava?

Nevolal. Dostal jsem nějaké informace, že příprava je rozložena do bloků. Myslím si, že letní přípravy se v jednotlivých klubech příliš neliší.

Těšíte se?

Přímo na přípravu na suchu ne, ale když se potom vleze na led, tak už je to zase něco jiného. Těším se do týmu mezi lidi. Jsem docela společenský člověk. Jít sám běhat nebo do posilovny mne moc nebaví. V týmu je to o něčem jiném. Zanadáváte si a ulevíte si. Už jenom ranní příchody do kabiny. Pozdravit se, pošťouchnout, to je to pravé hokejové.

Znáte se osobně s někým z nových spoluhráčů?

S Tomášem Vakem, Márou Posmykem a Frantou Ptáčkem. Se všemi ostatními se znám od vidění, protože jsme proti sobě hrávali. Dobře jsme se ze Znojma znali s Milanem Tomanem, ale ten bohužel odešel přede mnou.

JAN SNOPEK

Věk: 32 let

Výška: 193 cm

Váha: 101 kg

Držení hole: pravé

Bilance v extralize: 625 zápasů, 44 gólů, 100 asistencí, 144 bodů.

Reprezentace: 1 start, žádný gól.