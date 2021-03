Zdroj: Jan Škrle, Archiv Deníku

Bylo to jako zlý sen. Dlouhých sedm let čekali skutečně početní českobudějovičtí fanoušci na návrat do nejvyšší soutěže. Los prvního kola jim přisoudil největšího arcirivala, kterého mohl. Do Budvar arény přijel Hradec Králové, do kterého putovala v roce 2013 extraligová licence z jihu Čech. Jenže v už osmé vteřině zápasu otevřel hostující Jakub Orsava skóre, ve čtvrté minutě to bylo 0:3 a bylo po zápase. Strašidelný vstup do sezony jako by předznamenal celý její průběh…