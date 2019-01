České Budějovice – V konečném účtování to mohou být zlaté dva body. Hokejisté ČEZ Motoru porazili v osmém kole baráže o extraligu Karlovy Vary 2:1 v prodloužení a drží se na postupové druhé pozici. „Za dva body jsme rádi," přikyvuje i obránce Roman Vráblík.

Roman Vráblík | Foto: Deník/ Jan Škrle

Jako v celé baráži to byla opět bitva o každý centimetr ledu. V prodloužení se štěstí usmálo na Jihočechy. „Pro nás každý bod velkou cenu. Chtěli jsme sice vyhrát za tři body, ale bereme i dva," přikývne českobudějovický bek.



Velké věci se děly ve 43. minutě zápasu. Nejprve ujel ve vlastním oslabení domácí Chovan, po precizním bekhendovém blafáku ale nastřelil jen břevno. Hned z protiútoku šli do vedení Západočeši, po pouhých šestnácti vteřinách však vyrovnal Vak. „Bylo velké štěstí, že jsme tak rychle vyrovnali. Jinak by se nám hrálo hodně těžko," připustí. „Po šanci Mišo Chovana jsme chviličku polevili v koncentraci. To se nám nesmí stávat," dodá.

Prodloužení se hraje ve třech na obou stranách a v podání Jihočechů to nebývá nejsilnější disciplína. Tentokrát Motoru nahrálo vyloučení karlovarského Mikulíka. „Ta přesilovka nám samozřejmě pomohla. Podařilo se nám ji využít a máme druhý bod," pochvaloval si.Do konce baráže už zbývají jenom čtyři body. „Nesmíme se koukat, kolik chybí do konce baráže. Musíme jít zápas od zápasu a snažit se urvat co nejvíce bodů," burcuje.Nejbližší dva duely čekají jeho tým proti Jihlavě, kterou v šesti letošních vzájemných duelech ještě neporazil. „Věříme, že to zlomíme. Uděláme maximum, abychom to dokázali," slibuje.