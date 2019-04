České Budějovice – Hokejisté ČEZ Motoru zahájili funkčními testy na katedře tělesné výchovy a sportu Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity přípravu na další sezonu. O tom, jak bude letní přípravné období probíhat, jsme si povídali s klubovým kondičním trenérem Františkem Bombicem.

Kondiční trenér hokejistů ČEZ Motoru František Bombic (vpravo) spolu odborným asistentem katedry tělesné výchovy Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity Radkem Vobrem „týrají“ na rotopedu gólmana Petra Kváču. | Foto: Deník/ Jaroslav Sýbek

Co je podstatou fyzických testů, kterými jste zahájili letní přípravu?

Jedná se o základní testy funkční diagnostiky. Jinak hráči ještě na začátku a konci letní přípravy dělají silové testy, aby se vidělo, jestli se zlepšují ve fyzické připravenosti. Před začátkem přípravy mužstvo absolvovalo VO2 Max test a Wingate test, což je základní testování. Ukazatel stavu organismu, jak se dokáže adaptovat na zátěž. Není to ale nějaké dogma, že by hráči měli mít psychické trauma, pokud by je nezvládli. Je to spíše taková zpětná vazba, díky které vidíme, jak se hráči zlepšili za období letní přípravy. Testy se provádějí celoročně ve zhruba tříměsíčních cyklech. Na začátku a na konci letní přípravy, těsně před začátkem soutěžního období zhruba na začátku září, kolem Vánoc a v případě potřeby i před play off. Pokud se nám někdo nelíbí po fyzické stránce, tak ho ale pošleme na testy kdykoliv.