Hokejoví fanoušci v Českých Budějovicích jsou letos bez play off. Loni prožívali euforii v bronzové sezoně. Teď sledují atmosféru na jiných zimních stadionech. "Příští sezona bude určitě lepší," slibuje příznivcům Motoru mistr světa Jiří Novotný. Podívejte se na video, jak hokejem žije Ostrava.

Hokejová euforie ve Vítkovicích. | Video: Deník/ Ladislav Chamrad

Nenajdete větší protipól. Vítkovice žijí hokejem, Motor má po sezoně. Ostravar aréna praská ve švech, Budvar aréna je prázdná. Podívejte se na video, jak úžasně prožívají zápasy hokejového play off Ostraváci, kteří vedou ve čtvrtfinále nad Brnem 3:2. Další zápas se bude hrát v pondělí v Brně. "Zdravíme na jih, máme to teď hodně nabité," vzkazuje do Českých Budějovic fanoušek fotbalového Baníku a hokejových Vítkovic Ladislav Chamrad. "Naše Vitky bojují v play off. Rozumíte, musíme být na značkách."

V Budějovicích rozumějí moc dobře. Je to město piva a hokeje. "Příští sezona bude určitě lepší," slibuje sportovní manažer Motoru Jiří Novotný. Teď je zodpovědnost na něm. Mistr světa z roku 2010 sestavuje tým na sezonu 2023/24. Fanoušci neopustili "svůj" Motor ani v sezoně, kdy klub jen těsně unikl baráži. "Pokud něco bylo v této sezoně povedené, tak to byla návštěvnost," přikyvuje marketingový a PR ředitel jihočeského klubu Tomáš Kučera. "Naši fanoušci nám zachovali přízeň i ve velmi těžkých zápasech, kdy se nedařilo, musím je pochválit. Návštěvnost okolo 5800 diváků je v sezoně, kdy skončíte na třináctém místě, fantastická." Budvar aréna je prázdná, Ostravar aréna žije hokejem. Větší protipól aktuálně jen těžko najdete.