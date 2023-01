Vašemu mužstvu se zase až tolik nedaří, ale neprožíváte vy osobně životní sezonu vzhledem k tomu, jakou máte pozici v týmu a kolik dostáváte prostoru na ledě? Samozřejmě jsem rád za pozici, jakou v týmu mám. Pramení to hodně také z faktu, že hraji v jedné formaci s Honzou Štenclem, který je pro mě fantastickým obráncem neskutečných kvalit. Sedli jsme si už minulý rok a jde nám to spolu, tak trenéři nemají důvod nás roztrhnout. Za to jsem opravdu rád.

Nastupujete jako první obranná dvojice, takže důvěru ze strany trenérů máte opravdu velkou?

To ano. Ale také bychom tuhle důvěru měli mužstvu splácet a z týmového hlediska se nám moc nedaří. Máme tam rezervy a chtělo by to zlomit, aby výsledky zase přišly.

V čem je největší rozdíl proti minulé vydařené sezoně, kterou jste zakončili bronzovými medailemi?

Těžko říct. Strašně se nadřeme na každý gól. A sami dostáváme dost laciné branky. A to nemyslím ze strany gólmanů. Ale že inkasujeme po našich chybách, které soupeři dokáží potrestat. To se nám stalo naposledy v Pardubicích. Dostali jsme dva takové góly a pak se proti tak silnému celku můžete snažit, jak chcete, ale je víceméně po zápase.

Nepříznivé výsledky přinesly výměnu na trenérském postu. Jaroslava Modrého nahradil jeho asistent David Čermák. Co jste říkal na tuto změnu? Přinesla nějaké oživení?

Trenérská výměna přišla den před zápasem v Hradci Králové, takže nový kouč neměl ani prostor cokoliv změnit.

Milevský rodák Vojtěch Tomeček si zahrál v týmu s Davidy Krejčím i Pastrňákem

Navíc, když převezme roli hlavního trenéra jeho asistent, tak to nikdy není zase až taková radikální změna.

To je pravda. Ale Jarda Modrý byl hlavní trenér a fungovalo to hlavně podle něj. David se jako asistent přizpůsobil. Teď jako hlavní trenér do toho vnáší své věci, které má osvědčené. Navíc opravdu nebyl prostor něco moc měnit a dělat nějaký radikální řez. Některé hráče to nakoplo a povedlo se nám hned dvakrát vyhrát. Hlavně to ale bylo tím, že jsme dodržovali systém. Co jsme si řekli, to jsme dělali. Jenže jakmile z tohoto systému někdo vypadne, tak to soupeři hned trestají a většinou zápas prohrajete.

Tím myslíte třeba již zmíněný poslední zápas v Pardubicích, který jste prohráli 1:4, ale se zřejmě nejsilnějším možným soupeřem, na jakého můžete v extralize narazit?

Ano. Pardubice jsou silné, mají kvalitní kádr, ale jak jsme se přesvědčili v první třetině, i s nimi se dá hrát. Dá se hrát s každým. Samozřejmě to vyzní tak, že tohle pořád říkáme, ale body nemáme. Ale je to pořád o našich chybách. Musíme dodržovat celých šedesát minut to, co si řekneme. Pak začneme uhrávat body, které potřebujeme, a budeme se posouvat tabulkou výš.

Čeká vás zápas na Spartě. Je to podobně silný soupeř jako Pardubice?

Sparta má vynikající tým. Čtyři strašně kvalitní lajny. Ale je to zase o nás. Když budeme dodržovat maličkosti a hrát jednoduše, tak je šance přivézt nějaké body.