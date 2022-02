Hlediště Budvar arény už mohlo být zaplněné alespoň z poloviny a na atmosféru zápasu to mělo blahodárný vliv. Jihočeši také působili živoučkým dojmem a už v 5. min. šli do vedení. Krátce po skončení jejich první přesilovky v utkání Vráblíkovu tvrdou střelu z první Čiliak neudržel a pohotový Hanzl ho rychle kotouč přepravil za brankovou čáru – 1:0.

Také v dalším průběhu úvodního dějství měli domácí navrch, slovenský gólman v barvách soupeře byl v jednom ohni. Další gól ale neinkasoval. Jediný kritický moment pro Jihočechy přišel při jejich vlastní přesilovce, když jel po chybě v jejich rozehrávce sám na Strmeně Rákos, čahoun v domácí kleci se však zaskvěl.

Poměr střel na branku po první třetině 17:5 jasně vypovídal a převaze Motoru. „Z naší strany to byla výborná třetina. Až na jednu chybu, při které nás ale podržel Honza Strmeň v brance. Měli jsme hodně šancí, ale Čilo prakticky všechny vychytal. Chtělo by to využít nějakou přesilovku a Kometu definitivně usmrtit,“ zhodnotil úvodní třetinu gólman Motoru Dominik Hrachovina, jenž by měl v nejbližších dnech naskočit do plného tréninku.

Jenže početní výhodou v úvodu druhého dějství jeho spoluhráči doslova pohrdli a přišel trest. Zbořilovu nenápadnou střelu Strmeň prakticky neviděl a skončila až za jeho zády – 1:1.

To byla rána, ze které se parta trenéra Modrého nějaký čas oklepávala. Ale oklepala se a tři minuty před druhou sirénou znovu uhodila. Percyho střelu Čiliak opět neudržel a Hanzl z těžkého úhlu trefil jeho odkrytou klec podruhé.

„Těžká třetina. Kometa se zlepšila, ale otěže hry pořád držíme v rukou my. Škoda neproměněných šancí, další gól mohl soupeře definitivně položit. Ale nevadí, ve třetí třetině se ještě zlepšíme, zavřeme to, hosty k ničemu nepustíme a vyhrajeme,“ hodnotil optimisticky naladěný Hrachovina druhou třetinu.

Ani v závěrečném dějství Jihočeši neubrali na obrátkách. Tlačili se před brněnskou branku a měli i šance. Tu největší Bindulis, ale mířil těsně vedle. Stejně dopadl i Pech, jenž se prokličkoval až před Čiliaka, ale také nenasměroval puk mezi jeho tři tyče.

Ale čtyři minuty před koncem si spravil chuť. Šenkeřík mu posunul kotouč a Lukáš Pech nevídanou dělovkou z voleje vymetl horní růžek Čilikaovy klece – 3:1.

Tím bylo všechno vyřešeno, Kometa už se nezmohla vůbec na nic.

Branky a nahrávky: 5. M. Hanzl (Vráblík, Štencel), 37. M. Hanzl (Percy, Štencel), 56. Pech (Šenkeřík) – 34. A. Zbořil (P. Holík, Zaťovič). Vyloučení: 3:5, využití: 0:1. Rozhodčí: Hejduk, Pražák – Hlavatý, Zíka. Diváci: 3435 (omezený počet – vyprodáno).

Motor: Strmeň – Piskáček, Percy, Bindulis, Šenkeřík, Vráblík, Štencel, Bučko – Vondrka, Pech, Holec – D. Voženílek, J. Novotný, Abdul – Valský, Koláček, J. Ondráček – Karabáček, M. Hanzl, M. Beránek. Trenéři Modrý, P. Martinec a Fousek.

Kometa: Čiliak – Roth, Bartejs, L. Doudera, Kučeřík, Tansey, Gulaši, Fajmon – Šalé, P. Holík, Zaťovič – Horký, A. Zbořil, Kollár – Šik, Malý, Ostřížek – Vincour, Rákos, Dočekal. Trenéři Kalous, Zábranský a Horáček.

Hlasy trenérů – Jaroslav Modrý (Motor): „Měli jsme výborný začátek utkání. Poučili jsme se z posledního nepovedeného utkání a začali jsme opravdu dobře. Brno je kvalitní tým, ve druhé třetině našlo cestu zpátky do zápasu. Ale my jsme pracovali velmi dobře a měli jsme i kus štěstí, které k tomu samozřejmě patří. Poděkování patři divákům, kteří vytvořili parádní atmosféru a pomohli nám.“

Jiří Kalous (Kometa): „V první třetině byli domácí lepší, přehrávali nás a stav 1:0 byl pro nás ještě přívětivý. Ve druhé části jsme srovnali krom, měli jsme i šance, ale doslova jsme darovali po našich chybách Motoru druhý gól. Zbytek zápasu odehráli domácí velice dobře a jejich třetí gól pro ně byl už jen takový bonus. Peter Mueller chyběl z rodinných důvodů.“