Pandemie koronaviru negativně poznamenala i největší jihočeskou ligu amatérských hokejistů, kterou je rybníkářská hokejová liga (RHL).

Rybníkářská hokejová liga má za sebou i mezinárodní klání, jak dokazuje i archivní snímek před střetnutím reprezentačního výběru RHL s ruskými hokejisty z Berkutu. | Foto: Deník/ archiv RHL

Populární hokejová soutěž bude své účastníky bavit i v nadcházející sezoně 2021/22.

„Z posledního ročníku bylo od září do listopadu sehráno jen několik málo zápasů, poté byly vzhledem k pandemii koronaviru zimní stadiony uzavřeny a veškerá zbývající utkání musela být zrušena,“ ve svém mailu pro Deník jižní Čechy sdělil předseda rybníkářské ligy Pavel Lískovec.

Představitelé RHL absolvovali v mezičase nespočet jednání, některá i na Národní sportovní agentuře, za účelem zjišťování předpokladu vývoje a tlaku na možnost znovuzahájení provozu zimních stadionů pro amatérské sportovce a tím i spuštění amatérských hokejových lig. „V současné době se s nadějí díváme směrem na letošní září, kdy by snad již mohly být zimní stadiony v plném provozu i pro amatérské hokejisty a nový ročník RHL by tak mohl být zahájen bez omezení,“ zadoufal šéf RHL, jejíž vedení nezahálelo ani po přerušení a následném ukončení sezony.

„Kompletně byly přepracovány internetové stránky ligy a byla zahájená větší aktivita na sociálních sítích,“ informoval Lískovec a dodal, že v současné době již naplno běží registrace týmů pro nový ligový ročník.