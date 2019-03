Jak moc z vašeho pohledu ovlivnil zápas nešťastný první gól, který jste inkasovali hned v první minutě?

Hodně. Pardubice moc nevěděly, do čeho jdou a co od utkání očekávat, protože se soupeřem z první ligy se letos ještě asi nepotkaly. Rychlý gól ale dostal domácí na koně. Za stavu 1:0 se uklidnili, pak to hodně zatáhli a my jsme se do nich tlačili. Bohužel jsme ale nebyli schopni se gólově prosadit.

Hrálo se ve větším tempu než v play off první ligy. Měli jste na ledě podobný dojem?

Určitě. Ve všech směrech to bylo rychlejší. Co se týká rozhodování hráčů i provedení. Všechno dělají ve větší rychlosti. Dávají si puk z hole na hůl a létalo jim to hodně svižně.

S extraligovým soupeřem jste hráli od léta poprvé. Bylo těžké přizpůsobit se větší rychlosti hry?

Je samozřejmě rozdíl hrát proti Pardubicím, nebo proti soupeřům, které jsme měli v play off. Ale myslím si, že jsme neodehráli špatný zápas. Bohužel první gól zápas hodně ovlivnil. Druhý jsme pak dostali v oslabení. Sami jsme se prosadit nedokázali, takže zápas pak už ani nemohl dopadnout jinak. Když nedáme gól, tak nemůžeme takové týmy nijak znejistit.

Co může znamenat porážka v úvodním duelu pro další vývoj baráže?

Začátek je důležitý a chtěli jsme do baráže dobře vstoupit. To je jasné. Nevyšlo to, ale nic se neděje. Musíme začít pravidelně sbírat body.